Железнодорожники Финляндии блокировали движение поездов

Движение железнодорожного транспорта в Финляндии сегодня полностью прекращено в результате 24-часовой забастовки сотрудников государственной железнодорожной компании VR Ltd. (Финские железные дороги), которые недовольны отношением компании к персоналу и недавно проведенными сокращениями.

Это первый случай за последние 50 лет, когда движение поездов в стране было полностью остановлено, передает Associated Press.

В результате забастовки до места назначения не могут добраться около 200 тыс. пассажиров, некоторые из которых следовали поездом в Россию. Кроме того, в Финляндии полностью остановлены грузовые перевозки.

Представители VR Ltd. заявляют, что не имеют возможности предоставить дополнительный транспорт пассажирам, следовавшим поездами, однако финская авиакомпания Finnair добавила несколько дополнительных местных рейсов. В связи с забастовкой в усиленный режим работы переведены и автобусные компании.

В настоящее время компания VR Ltd. насчитывает около 12,6 тыс. сотрудников. Ранее компания объявила о сокращении 1,5 тыс. сотрудников в отделении грузоперевозок в связи с необходимостью сокращения расходов.