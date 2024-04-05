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Технологии и медиа ,  
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В МФЦ начнут принимать людей без паспорта

Начался эксперимент по обслуживанию в МФЦ по биометрии и без паспорта
Жители Ленинградской, Челябинской и Липецкой областей до конца 2024 года начнут получать услуги в МФЦ по биометрии, пишут «Известия». По результатам пилотного проекта будет принято решение о его реализации в других регионах
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В МФЦ в Ленинградской, Челябинской и Липецкой областях до конца 2024 года начнут обслуживание по биометрии без предъявления паспорта, пишут «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Обслуживание по биометрии, в том числе в отделениях МФЦ, станет альтернативой уже привычному предъявлению паспорта, но не заменой ему. Каждый гражданин сможет выбрать, как именно он хочет получать услуги», — уточнили там. Для подтверждения личности необходимо будет посмотреть в камеру сотрудника МФЦ, после чего автоматически формируется предзаполненное заявление на оказание услуги, пояснили в аппарате вице-премьера.

По данным издания, в аппарат правительства был направлен план развития этого проекта в каждом из субъектов. По результатам его реализации примут решение о масштабировании на другие регионы, сообщили «Известиям» в Центре биометрических технологий (ЦБТ). В Минцифры назвали целью проекта упрощение процесса получения государственных услуг, в Минэкономразвития положительно оценили применение биометрии в разных отраслях.

В управлении социальной политики Липецкой области сообщили «Известиям», что все структурные подразделения МФЦ будут обслуживать клиентов по биометрии, в этих целях сейчас обновляют нормативно-правовую базу в сфере информационной безопасности. По словам заместителя губернатора Челябинской области Александра Козлова, услуга будет доступна во флагманском офисе МФЦ в Челябинске по адресу ул. Труда, 164.

РБК обратился за комментарием в комитет общественных коммуникаций Ленинградской области.

Как уточнили в ЦБТ, обслуживание по биометрии смогут получить жители пилотных регионов, которые зарегистрировали свои данные в Единой биометрической системе (ЕБС). Регистрацию можно пройти добровольно в более 12 тыс. банковских отделениях по всей России.

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Фото:Семён Лиходеев / ТАСС
ЕБС была создана в 2018 году, а в конце 2021 года получила статус государственной информационной системы (ГИС). Позднее правительство России назначило ЦБТ оператором ГИС и обязало к подключению все кредитные организации. В 2023 году вступил в силу закон (572-ФЗ), который обязал коммерческие структуры передать в ЕБС ранее собранные биометрические данные клиентов и уничтожить свои хранилища.

В качестве подлежащих верификации модальностей выбрали совокупность голоса и изображения лица человека. Как утверждал в ходе выступления на форуме Digital Astana в феврале глава Минцифры Максут Шадаев, биометрические профили имеют порядка 18 млн россиян.

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Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Челябинская область Липецкая область Ленинградская область МФЦ биометрия
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