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Песков призвал различать диверсантов и «ни черта не понимающую» молодежь

Дмитрий Песков: есть диверсанты, а есть молодежь, которая ничего не понимает
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

С непатриотичной молодежью, «которая ни черта не понимает», необходимо работать. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Заявление Пескова прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать антипатриотические выходки подростков в интернете.

«Да, действительно: есть настоящие подонки, о которых говорится  — горбатого могила исправит. А есть молодежь, которая ни черта не понимает, что они делают. И их просто нужно воспитывать», — сказал Песков журналистам.

По словам Пескова, рушить жизни людей — это не выход. «Злоумышленники должны наказываться строго по закону. А с молодежью нужно работать всем нам: и родителям, и в школе, и профессиональному образованию, и институтам», — отметил Песков.

В январе член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что всю российскую молодежь необходимо обучить военным специальностям. По словам Соболева, это необходимо для формирования мобилизационного резерва на случай войны с НАТО. По его мнению, военно-учетную специальность должны иметь «100% молодых людей», а обучаться им необходимо минимум полгода.

Теги
молодежь Дмитрий Песков патриотизм воспитание
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