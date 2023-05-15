В Госдуме предложили упростить получение субсидий на ЖКУ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил рекомендации в правительство России, которые упростят получение субсидий на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), пишут «Известия» со ссылкой на копию документа.

По данным газеты, цель законопроекта — освободить россиян от бюрократических проволочек и сбора большого количества документов. Вместо этого от граждан будут требовать только одно заявление, а все остальные необходимые бумаги будут запрашивать чиновники в рамках межведомственного взаимодействия.

«Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов. Сейчас в этом вопросе возникают проблемы», — заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

Кроме того, в комитет рекомендовал снизить в России максимальный порог расходов на ЖКХ в общем доходе семьи с 22% до 15%. В пресс-службе кабмина заявили «Известиям», что рекомендации в аппарат правительства еще не поступили.

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — это компенсация части стоимости ЖКУ. Она положена тем, кто тратит на ЖКУ больше определенной нормы. Например, если более 10% дохода вашей семьи тратится на коммунальные платежи, вы можете претендовать на субсидию.

С 1 декабря 2022 года предельный рост тарифов на газ, электричество, водо- и теплоснабжение для всех регионов России составил 9%. Индексация была проведена второй раз за год. Как сообщал Росстат, с 1 июля прошлого года тарифы на водоотведение по стране повысились на 5,2%, на сжиженный газ — на 4,8%, на услуги по электроснабжению — на 4,6%, на горячее водоснабжение и отопление — на 4,1%, на холодное водоснабжение — на 4%.



В апреле президент России Владимир Путин напомнил о сохранении тарифов ЖКХ в течение полутора лет. «С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть», — заявил президент.