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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв коронавируса в мире превысило 300 тыс.

100 тыс. человек умерли от коронавируса примерно за 19 дней — предыдущая отметка в 200 тыс. жертв была пересечена 25 апреля. Россия по числу жертв находится на 18-м месте в мире
Фото: Bruno Kelly / Reuters
Фото: Bruno Kelly / Reuters

В мире от коронавирусной инфекции умерли больше 300 тыс. человек. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Число погибших достигло 300 074. Заразились 4,405 млн человек.

Рекордное число смертей зафиксировано в США. На них приходится немногим меньше трети всех жертв пандемии — 84,9 тыс. человек. Вслед за ними идет Великобритания, где умерли 33,6 тыс. человек. Далее в списке Италия — 31,3 тыс. жертв, Испания — 27,1 тыс., Франция — 27 тыс. За пределами США и Европы больше всего умерших в Бразилии — 13,5 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Россия по числу умерших находится на 18-м месте в мире. В стране, по официальной информации на 14 мая, умерли 2305 человек.

Отметка в 100 тыс. погибших с начала распространения коронавируса была пересечена 10 апреля — примерно спустя три с половиной месяца с начала распространения болезни в Китае. Отметка в 200 тыс. жертв была достигнута 25 апреля (100 тыс. смертей за 15 дней). Еще 100 тыс. человек умерли за 19 дней.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, заболеваемость, инфекция
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