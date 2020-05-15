Пандемия коронавируса , 15 мая, 16:30
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Власти оценили результаты лечения коронавируса препаратом от малярии
К концу первой недели применения препарата «Мефлохина» для лечения коронавируса 70% участников испытаний «гарантированно не имеют вируса». Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова, передает «РИА Новости».
Она уточнила, что речь идет о промежуточных данных. При этом, по словам Скворцовой, определенные преимущества от использования «Мефлохина» (применяется для лечения малярии) наблюдаются у больных средней тяжести. «Не менее чем у 70% идет «устойчивое последовательное улучшение состояния на этом препарате», — сказала глава ФМБА.
Клинические исследования препарата в сравнении с другими противовирусными средствами проводятся на базе четырех ведущих центров ФМБА.
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