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Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

Эксперты Роскачества проверили пельмени семи торговых марок из российских магазинов. Во всех них оказалась кишечная палочка
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку и сальмонеллу в пельменях нескольких производителей, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Всего для исследования были отобраны пельмени семи торговых марок из российских магазинов: «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь».

Во всех из них эксперты нашли кишечную палочку, а в «Сибирской коллекции» оказалась еще и сальмонелла.

Помимо этого в ходе исследования выяснилось, что в пельменях «Ложкарев» и «Останкинских традиционных» меньше белка, чем указано изготовителем.

Чтобы обезопасить себя от возможного отравления, пельмени нужно варить не меньше десяти минут, отметили эксперты.

РБК направил запросы в компании ООО «Петрохолд» («Белорусские»), ЗАО «Мясная галерея» («Бульмени», «Стародворье»), «Шельф-2000» («Ложкарев»), ОАО «ОМПК» («Останкинские традиционные»), ООО Щелковский МПК («Сибирская коллекция»), ООО «МОРОЗКО» («Цезарь»).

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Фото: Vaclav Salek / CTK / Global Look Press

Специалисты Роскачества также проверили творожную массу с изюмом 19 торговых марок. В части продуктов эксперты зафиксировали повышенное содержание тяжелых металлов и следы антибиотиков. Помимо этого в
творожной массе торговой марки «От фермера» оказалась кишечная палочка, а в товарах «Ностальгия», «Свитлогорье», «ВкусВилл» и «Останкинское 1955» специалисты выявили повышенное содержание плесени.

Авторы: Виктория Полякова, Майя Бобенко
Теги: пельмени, кишечная палочка, Роскачество
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