Роскачество нашло в пельменях кишечную палочку и сальмонеллу

Эксперты Роскачества проверили пельмени семи торговых марок из российских магазинов. Во всех них оказалась кишечная палочка

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку и сальмонеллу в пельменях нескольких производителей, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Всего для исследования были отобраны пельмени семи торговых марок из российских магазинов: «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарев», «Останкинские традиционные», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь».

Во всех из них эксперты нашли кишечную палочку, а в «Сибирской коллекции» оказалась еще и сальмонелла.

Помимо этого в ходе исследования выяснилось, что в пельменях «Ложкарев» и «Останкинских традиционных» меньше белка, чем указано изготовителем.

Чтобы обезопасить себя от возможного отравления, пельмени нужно варить не меньше десяти минут, отметили эксперты.