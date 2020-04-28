Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк

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Эксперты Роскачества обнаружили кадмий и мышьяк в картофельных и свекольных чипсах, сообщается на сайте организации.

Роскачество исследовало картофельные чипсы со вкусом сыра («Хрустящий картофель», Lay’s, «Каждый день», «Русская картошка», «Московский картофель», Pomsticks, Pringles, Kracks), картофельные чипсы Naturals с пармезаном (Lorenz), картофельные со вкусом сметаны и сыра (MegaChips), кукурузные чипсы и начос со вкусом сыра (Delicados, Santa Maria, Carambas, Happy Nachos), свекольные (Kiwa) и свекольные с ламинарией и базиликом («Здороведа»).

Из них восемь товаров произведено в России, три — в Польше, по одному — в Малайзии, Бельгии, Белоруссии и Эквадоре.

Кадмий обнаружили в картофельных чипсах четырех торговых марок: Pomsticks, Lorenz, «Московский картофель», Kracks. Содержание кадмия в чипсах Pomsticks превышает предельно допустимый уровень в десять раз.

Сразу и кадмий, и мышьяк выявили в свекольных чипсах «Здороведа». В них содержание кадмия превышает предельно допустимый уровень в шесть раз, мышьяка — в 17,4 раза.