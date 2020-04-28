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Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк

Фото: Vaclav Salek / CTK / Global Look Press
Фото: Vaclav Salek / CTK / Global Look Press

Эксперты Роскачества обнаружили кадмий и мышьяк в картофельных и свекольных чипсах, сообщается на сайте организации.

Роскачество исследовало картофельные чипсы со вкусом сыра («Хрустящий картофель», Lay’s, «Каждый день», «Русская картошка», «Московский картофель», Pomsticks, Pringles, Kracks), картофельные чипсы Naturals с пармезаном (Lorenz), картофельные со вкусом сметаны и сыра (MegaChips), кукурузные чипсы и начос со вкусом сыра (Delicados, Santa Maria, Carambas, Happy Nachos), свекольные (Kiwa) и свекольные с ламинарией и базиликом («Здороведа»).

Из них восемь товаров произведено в России, три — в Польше, по одному — в Малайзии, Бельгии, Белоруссии и Эквадоре.

Кадмий обнаружили в картофельных чипсах четырех торговых марок: Pomsticks, Lorenz, «Московский картофель», Kracks. Содержание кадмия в чипсах Pomsticks превышает предельно допустимый уровень в десять раз.

Сразу и кадмий, и мышьяк выявили в свекольных чипсах «Здороведа». В них содержание кадмия превышает предельно допустимый уровень в шесть раз, мышьяка — в 17,4 раза.

«Производители товаров, в которых обнаружен кадмий, считают нормы технического регламента Таможенного союза 021/2011 несовершенными. Данный технический регламент не устанавливает отдельных норм для чипсов», — отмечает Роскачество.

Чипсы также проверили на наличие акриламида — канцерогенного вещества, которое образуется в продуктах при жарке. Относительно много этого вещества выявили в чипсах «Московский картофель».

По итогам проверки остаточные следы пестицида хлорпрофама обнаружили в продукции девяти торговых марок, имидаклоприда — в двух, пропамокарба — в двух, пиримифос-метила — также в двух.

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Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

При этом эксперты не нашли в чипсах ГМО, красителей, консервантов и афлатоксина. В пределах нормы содержание радионуклидов и нитратов. Ни в одном из образцов не выявили бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка, дрожжей и плесеней.

Кроме того, выяснилось, что калорийность картофельных, овощных и зерновых чипсов, а также содержание в них жиров находится примерно на одном уровне.

Теги: Роскачество, чипсы
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