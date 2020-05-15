По данным исследования BCG, в 2016-2019 годы среднегодовой мировой рост капитала в руках женщин составил 6,1%, мужчин — 4,1%. Россия вошла в топ-10 стран Европы по уровню благосостояния женщин

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За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.

Так, по данным экспертов, в 2016-2019 годы среднегодовой мировой рост капитала в руках женщин составлял 6,1%, прибавляя в среднем ежегодно по $5 трлн в абсолютном выражении. По прогнозам аналитиков, в в период с 2020 по 2023 год темпы роста повысятся до 7,2%. Темпы роста принадлежащего мужчинам капитала в те же периоды авторы исследования оценили в 4,1 и 5,2% соответственно. Отмечается, что анализ был подготовлен до вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

По подсчетам BCG, по состоянию на конец 2019 года женщинам принадлежало $70 трлн, или 32% от общемирового объема ($216 трлн). Самая крупная доля — $35,4 трлн — пришлась на страны Северной Америки. На втором месте — Западная Европа ($14,3 трлн), на третьем — Азия ($13 трлн без учета Японии).

Среди европейских стран Россия оказалась на десятом месте по уровню благосостояния женщин ($320 млрд), подсчитали аналитики. Лидером в этом списке оказалась Великобритания ($2,846 трлн), на втором месте — Германия ($2,394 трлн). Также в топ-10 вошли Франция, Италия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Бельгия и Швеция.