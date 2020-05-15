Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 73,93 (+0,35) Quote, 14 мая, 13:12
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 79,9 (+0,13) Quote, 14 мая, 13:12
Захарова заявила о начале кампании против России из-за COVID-19 Политика, 01:22 Посольства потребовали от NYT и FT опровергнуть статьи о COVID в России Политика, 01:09 Кудрявцев назвал банкротство «Ведомостей» альтернативой продаже издания Технологии и медиа, 00:45 Власти Москвы купили крупнейшего в России производителя масок Общество, 00:36 Начальники двух главков Генпрокуратуры ушли в отставку Общество, 00:17 Грызлов заявил об отказе Киева вести диалог с представителями Донбасса Политика, 00:10 В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом Общество, 00:07 Женщины обошли мужчин по росту благосостояния Общество, 00:01 Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов Финансы, 00:00 «Подло и мерзко»: реакция на уход Семина из «Локомотива» Спорт, 00:00 Эксперты назвали популярные у российского бизнеса антикризисные меры Экономика, 00:00 В Ленобласти загорелся торговый центр Общество, 14 мая, 23:29 Собянин указал на отсутствие предписаний носить маску на улице Общество, 14 мая, 23:01 Путин и Вучич по телефону обсудили борьбу с коронавирусом Политика, 14 мая, 22:44
Общество ,  
0 

Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

По данным исследования BCG, в 2016-2019 годы среднегодовой мировой рост капитала в руках женщин составил 6,1%, мужчин — 4,1%. Россия вошла в топ-10 стран Европы по уровню благосостояния женщин
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.

Так, по данным экспертов, в 2016-2019 годы среднегодовой мировой рост капитала в руках женщин составлял 6,1%, прибавляя в среднем ежегодно по $5 трлн в абсолютном выражении. По прогнозам аналитиков, в в период с 2020 по 2023 год темпы роста повысятся до 7,2%. Темпы роста принадлежащего мужчинам капитала в те же периоды авторы исследования оценили в 4,1 и 5,2% соответственно. Отмечается, что анализ был подготовлен до вспышки коронавирусной инфекции COVID-19.

По подсчетам BCG, по состоянию на конец 2019 года женщинам принадлежало $70 трлн, или 32% от общемирового объема ($216 трлн). Самая крупная доля — $35,4 трлн — пришлась на страны Северной Америки. На втором месте — Западная Европа ($14,3 трлн), на третьем — Азия ($13 трлн без учета Японии).

Среди европейских стран Россия оказалась на десятом месте по уровню благосостояния женщин ($320 млрд), подсчитали аналитики. Лидером в этом списке оказалась Великобритания ($2,846 трлн), на втором месте — Германия ($2,394 трлн). Также в топ-10 вошли Франция, Италия, Нидерланды, Швейцария, Испания, Бельгия и Швеция.

Власти связали с традициями разницу в оплате труда мужчин и женщин
Политика
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

К факторам, которые влияют на благосостояние как женщин, так и мужчин, эксперты отнесли ВВП, рост фондового рынка, инфляцию, рост государственного долга, коэффициент сбережений, а также процентные ставки по вкладам и ссудам.

Как отмечает BCG, повышению благосостояния женщин способствуют основных три фактора: равенство оплаты труда, предпринимательская деятельность и руководящие должности. Их значимость отличается в разных регионах. Так, в России самым существенным фактором является еще один — политические полномочия, указывают эксперты. На втором по значимости месте идет равенство в оплате труда, а на третьем — участие в рынке труда.

По подсчетам аналитиков, мировым лидером по равенству оплаты труда остается Северная Америка, в 2019 году показатель был равен 0,74. Россия (0,68) уступила ей и Японии (0,7), но обошла Западную (0,65) и Восточную Европу (0,63). При вычислении индекса равенства оплаты труда авторы исследования брали за основу ответы участников опроса общественного мнения на Всемирном экономическом форуме в 2018-2019 годах. Значения показателя составляют от 0,00 до 1,00, где 1,00 подразумевает полное равенство мужчин и женщин.

Авторы: Ирина Парфентьева, Наталия Анисимова
Теги: исследование, благосостояние, BCG
Материалы по теме
Эксперты определили разницу в зарплатах мужчин и женщин в России
Общество
Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter