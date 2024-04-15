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В Подмосковье завели дело после видео с избиением мужчины полицейскими

СК: возбуждено дело против фигурантов из МВД, их обвиняют в избиении мужчины
СК в Московской области возбудил уголовное дело против полицейских, которых подоревают в избиении мужчины в городе Шатура. Ведомство после происшествия уволило подозреваемых по отрицательным основаниям

В Подмосковье завели дело после видео с избиением мужчины полицейскими
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Следственный отдел ГСУ СК по Егорьевску возбудил уголовное дело по пп. «а, г» ч.3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий) против сотрудников МВД, их подозревают в избиении мужчины в Шатуре. Об этом сообщили в региональном СК.

Следствие установило личности потерпевшего и полицейских. «В ближайшее время сотрудников правоохранительных органов доставят в следственный отдел для проведения с их участием допроса и иных следственных действий», — следует из сообщения.

Бывшего замглавы МЧС приговорили к пяти годам колонии
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«Вести Подмосковья» сообщили, что двое сотрудников полиции избили мужчину, который лежал на тротуаре, а после избиения уехали на служебной машине. Пострадавший смог доползти до подъезда. Инцидент произошел 13 апреля примерно в 23:30 мск.

Замглавы администрации городского округа Шатура Владимир Широков заявил, что следствие начало проверку по данному происшествию.

Глава Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова отметила, что по факту избиения руководство подмосковного главка МВД назначило служебную проверку. Ее поручили Управлению собственной безопасности.

«Сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители - привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — заявила она.

В январе экс-главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волка приговорили к шести годам колонии общего режима из-за поставки некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от дронов и газопровода на полуостров по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).

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Теги
Георгий Смирнов
полицейские Следственный комитет Московская область уголовное дело превышение должностных полномочий
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