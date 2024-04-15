В Сиднее мужчина с ножом напал на священника во время службы
В Сиднее мужчина напал на священника и нанес ему несколько ударов ножом во время службы в церкви «Христа Доброго Пастыря», пишет Sydney Morning Herald.
Нападение произошло в Уэйкли — пригороде Сиднея. News.com.au передает, что пострадавший — епископ Мар Мари Эммануэль.
Во время проповеди к нему подошел мужчина и ударил его ножом. После того как Эммануэль упал, он получил еще пять ударов. Прихожане смогли оттащить нападавшего. Священнослужителя увезли в больницу. Помимо него еще три человека получили ранения. Нападавший задержан.
Мар Мари Эммануэль — лидер ультраконсервативной ассирийской православной секты. В своих проповедях он выступал против ЛГБТК-сообщества («международное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), а также против карантина во время пандемии. Антиковидные ограничения в Сиднее он называл «массовым рабством». Проповедник также говорил о бесполезности вакцинации. «Мы люди? Потому что с нами обращаются как с животными», — заявлял Эммануэль в 2021 году.
13 апреля 40-летний Джоэл Коши напал с ножом на людей в торговом центре Bondi Junction в Сиднее. Погибли шесть человек. Коши был застрелен сотрудницей полиции, оказавшейся поблизости. Полиция не связывает нападение с терроризмом.
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