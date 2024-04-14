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Давший отпор нападавшему в ТЦ в Сиднее мужчина оказался украинцем

Посольство: давший отпор нападавшему в Сиднее русскоязычный мужчина — украинец
Стихийный мемориал жертвам нападения на торговый центр в Сиднее, Австралия
Стихийный мемориал жертвам нападения на торговый центр в Сиднее, Австралия (Фото: Dean Lewins / AAP Image / Reuters)

Русскоговорящий мужчина, давший отпор нападавшему с ножом на прохожих в торговом центре Bondi Junction в Сиднее, по данным австралийских СМИ, оказался украинцем, сообщила РБК пресс-служба российского посольства в Австралии.

Ранее австралийский телеканал 7News опубликовал кадры нападения 40-летнего Джоэла Коши на людей в ТЦ в Сиднее. Среди них есть небольшой эпизод, на котором видно, как мужчина, вооружившись металлической стойкой для ограждений, заблокировал Коши путь, крича на русском языке: «Не подходи!» Его поступок вызвал большой резонанс.

«По сообщениям австралийских СМИ, мужчина оказался украинцем», — сказали в посольстве. В дипмиссии отметили, что личность мужчины неизвестна, а возможностями его разыскать посольство не располагает. «Не исключено, что дополнительная информация появится по итогам полицейского расследования», — добавили в пресс-службе.

Давший отпор нападавшему в ТЦ в Сиднее мужчина оказался украинцем
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Портал The West Australian сообщил, что мужчиной, которого прозвали в австралийских соцсетях Стойка-мэном (Bollard Man), оказался украинцем по происхождению, его имя — Сайлас Деспро. Его друг рассказал изданию The Daily Telegraph, что Деспро «в порядке, просто потрясен» произошедшим. «Он сказал, что он не герой, а обычный парень», — добавил его друг.

В то же время, по данным WAtoday, Деспро — строитель из Франции, его национальность этот портал не уточняет. Он уже несколько лет живет в Сиднее и работает в небольшой строительной компании в Сент-Леонардсе.

Число жертв нападения на торговый центр в Сиднее выросло до шести
Общество
Фото:Steve Markham / AAP Image / Reuters

В результате нападения мужчины на посетителей ТЦ погибли шесть человек, по данным полиции, это пять женщин и один мужчина. Пять человек погибли на месте, одна женщина позже скончалась в больнице. Сотрудница полиции ликвидировала Коши, прибыв на место происшествия в одиночку. Она трижды в него выстрелила.

По мнению правоохранительных органов, мужчина действовал один. Его действия не связаны с терроризмом.

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Теги
Австралия Сидней украинцы новости нападение посольство
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