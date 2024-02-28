СК возбудил дело из-за смерти пациента после операции в клинике Хайдарова
Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пациента, которому сделали операцию в одной из частных клиник в Москве, сообщила пресс-служба столичного управления СК в телеграм-канале.
По данным следствия, 16 февраля 35-летнему мужчине провели операцию в одной из частных клиник пластической хирургии. Через несколько дней пациент почувствовал ухудшение состояния здоровья и обратился в медицинское учреждение, где впоследствии впал в кому и умер.
Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.
Следователи провели обыск в клинике и изъяли служебную и медицинскую документацию.
Речь идет о клинике IQ Plastique пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщают телеграм-каналы Shot и Mash.
В клинике в ответ на запрос РБК отказались от комментариев.
На клинику Хайдарова были жалобы в 2023 году, в том числе от российских артистов и блогеров. Среди них — визажист и блогер Гоар Аветисян, певицы Слава и Любовь Успенская.
По данным Shot и Mash, умершим пациентом был бизнесмен Петр Гаврилов. Мужчине сделали операцию по шунтированию желудка.
На реабилитацию Гаврилова отправили домой, через три дня у него начались боли в животе и проблемы с дыханием, а через неделю он умер. Как рассказал Mash сам Хайдаров, операцию делал не он, а хирург Илья Елагин.
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