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СК возбудил дело из-за смерти пациента после операции в клинике Хайдарова

СК завел дело из-за смерти пациента после операции в клинике хирурга Хайдарова
Тимур Хайдаров
Тимур Хайдаров (Фото: drkhidarov.ru / VK)

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти пациента, которому сделали операцию в одной из частных клиник в Москве, сообщила пресс-служба столичного управления СК в телеграм-канале.

По данным следствия, 16 февраля 35-летнему мужчине провели операцию в одной из частных клиник пластической хирургии. Через несколько дней пациент почувствовал ухудшение состояния здоровья и обратился в медицинское учреждение, где впоследствии впал в кому и умер.

Уголовное дело возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет.

Следователи провели обыск в клинике и изъяли служебную и медицинскую документацию.

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Фото:drkhidarov.ru

Речь идет о клинике IQ Plastique пластического хирурга Тимура Хайдарова, сообщают телеграм-каналы Shot и Mash.

В клинике в ответ на запрос РБК отказались от комментариев.

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На клинику Хайдарова были жалобы в 2023 году, в том числе от российских артистов и блогеров. Среди них — визажист и блогер Гоар Аветисян, певицы Слава и Любовь Успенская.

По данным Shot и Mash, умершим пациентом был бизнесмен Петр Гаврилов. Мужчине сделали операцию по шунтированию желудка.

На реабилитацию Гаврилова отправили домой, через три дня у него начались боли в животе и проблемы с дыханием, а через неделю он умер. Как рассказал Mash сам Хайдаров, операцию делал не он, а хирург Илья Елагин.

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Теги
хирург гибель пациента Москва уголовное дело Следственный комитет
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