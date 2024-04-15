«Аэрофлот» ввел услугу по перевозке питомцев в соседнем кресле

Пассажиры могут брать с собой в салон один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг, за него придется заплатить как за взрослого пассажира. Переноску разрешено размещать только у иллюминатора

Фото: Андрей Любимов / РБК

Пассажиры «Аэрофлота» теперь смогут постоянно перевозить животных в салоне самолета на соседнем пассажирском кресле. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«Сервис будет доступен на постоянной основе на собственных рейсах «Аэрофлота» и рейсах дочерней авиакомпании «Россия», выполняемых под кодом SU», — говорится в сообщении.

Новую услугу тестировали в течение трех месяцев. Она оказалась востребованной у владельцев небольших животных и птиц, за это время было перевезено более 900 питомцев, отметил перевозчик.

Пассажиры теперь могут брать с собой в салон один контейнер с питомцем общим весом не более 15 кг. Перевозить животное можно в жестком и полужестком контейнере, при этом его габариты должны позволять питомцу вставать в полный рост и поворачиваться вокруг себя. Максимальные габариты переноски в классах «эконом» и «комфорт» для полужесткого контейнера не должны превышать 50х35х32 см, для жесткого — 50х35х30 см. Пассажиры бизнес-класса могут перевозить животное в полужесткой переноске размером 50х40х40 см или жесткой размером 50х40х30 см.

«Контейнер должен соответствовать установленным требованиям, а также иметь ручку или петлю, которая позволит прочно закрепить переноску на пассажирском кресле», — пояснил также перевозчик.

Контейнер с питомцем можно размещать только на креслах у иллюминатора, кроме бизнес-класса на самолетах Airbus A350, где размещение переноски возможно только в среднем блоке кресел на нечетных рядах.

Дополнительное место для животного оплачивается по тарифу для взрослого пассажира.

В самолетах S7 пассажиры могут перевозить в соседнем кресле переноску с питомцем общим весом до 23 кг, размер клетки или контейнера не должен превышать 55×40×40 см. На рейсах Utair вес переноски вместе с животным не должен быть больше 20 кг, а ее габариты — до 55х40х40 см.

С лета 2021 года на рейсах «Аэрофлота» можно было провозить с собой в салоне одно или двух животных старше шести месяцев в одной переноске общим весом не более 8 кг. Всего на рейс один пассажир мог взять трех питомцев.

В 2019 году «Аэрофлот» лишил бонусов пассажира Михаила Галина, летевшего из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве. Он подменил своего кота Виктора, чтобы пройти регистрацию в московском аэропорту Шереметьево, на более миниатюрную кошку, так как вес Виктора превышал 8 кг вместе с переноской. По правилам перевозчика его нужно было перевозить в багажном отсеке.