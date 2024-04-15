Алле Пугачевой исполняется 75 лет. Лучшие композиции
15 апреля Алле Пугачевой исполняется 75 лет. За свою музыкальную карьеру певица получила звания народной артистки СССР, орден «За заслуги перед Отечеством», много раз становилась лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Песня года» и других наград в области искусства и культуры. На видео — ее хиты «Арлекино», «Женщина, которая поет», «Миллион алых роз», «Этот мир», «Позови меня с собой» и другие.
Накануне певица выложила на YouTube композицию «Я плачу», слова и музыку написал певец и композитор Леонид Агутин. Песня, по данным журнала Voice, была записана пять лет назад к 50-летию Агутина. Пугачева должна была выступить с ней 8 ноября 2018 года, но из-за болезни не смогла.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники