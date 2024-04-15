Алле Пугачевой исполняется 75 лет. Лучшие композиции

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15 апреля Алле Пугачевой исполняется 75 лет. За свою музыкальную карьеру певица получила звания народной артистки СССР, орден «За заслуги перед Отечеством», много раз становилась лауреатом премий «Золотой граммофон» и «Песня года» и других наград в области искусства и культуры. На видео — ее хиты «Арлекино», «Женщина, которая поет», «Миллион алых роз», «Этот мир», «Позови меня с собой» и другие.

Накануне певица выложила на YouTube композицию «Я плачу», слова и музыку написал певец и композитор Леонид Агутин. Песня, по данным журнала Voice, была записана пять лет назад к 50-летию Агутина. Пугачева должна была выступить с ней 8 ноября 2018 года, но из-за болезни не смогла.