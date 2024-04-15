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Экс-сотрудницы ПСБ попали под суд из-за хищения кредитов

Экс-сотрудницы ПСБ попали под суд из-за хищения 650 млн руб. бывшим владельцем
Речь идет о хищении кредитов на 650 млн руб. у ПСБ. Организаторами хищения следствие считает экс-владельца банка и группы ПСН Дмитрия Ананьева и еще двух топ-менеджеров. Судить будут экс-сотрудниц, оформлявших кредиты
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Лефортовском суде Москвы начинается рассмотрение уголовного дела о хищении кредитов на сумму 650 млн руб. у Промсвязьбанка (ПСБ), пишет «Коммерсантъ».

Обвинение предъявлено шести бывшим сотрудницам банка и связанной с ним группы «Промсвязьнедвижимость» (ПСН) Ольге Гичке, Елене Грызловой, Любови Серегиной, Наталье Окашевой, Екатерине Уколовой и Оксане Донской, занимавшимся оформлением кредитов. Они были выданы офшорным фирмам, входившим в группу ПСН. Экс-сотрудницам инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в особо крупном размере). Донской, занимавшей должность старшего сотрудника казначейства ПСН, также вменяют в вину отмывание денег (ст. 174.1 УК). Все они отрицают свою вину.

Из картотеки дел следует, что оно поступило в суд 25 марта, на 16 апреля назначено предварительное слушание.

При этом организаторами хищения следствие считает экс-владельца Промсвязьбанка и группы ПСН Дмитрия Ананьева, бывшего старшего вице-президента группы Олега Михалева и экс-директора департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Им обвинения предъявлены заочно.

Уголовное дело против бывших сотрудников банка и группы ПСН было возбуждено в мае 2016 года, им занимался второй отдел управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России. При этом первоначально дело было связано с попыткой мошеннического захвата прав собственности на принадлежащий государству земельный участок, расположенный на Приморском шоссе Санкт-Петербурга (ст. 30 и ст. 159 УК). Там находится элитный спа-отель «Гелиос», принадлежавший тогда структурам братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. Расследование в течение нескольких лет велось против неустановленных лиц. В 2022 году в деле появился эпизод, связанный с хищением кредитов. Обвиняемыми по делу проходили бывший старший вице-президент по финансам ПСН Олег Михалев, кипрский юрист Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной фирмы Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский. К этому времени все трое покинули страну (Михалев улетел в Турцию за несколько дней до предъявления ему обвинения), их арестовали заочно и объявили в розыск. В июле 2023 года эпизод с земельным участком был выделен в отдельное производство, судебный процесс по этому делу проходит в Санкт-Петербурге.

Суд в Москве заочно арестовал второго экс-совладельца Промсвязьбанка
Бизнес
Алексей Ананьев

Михалев также проходит по делу о хищении. Следствие считает, что он и экс-директор департамента проектного финансирования ПСБ Афанасьев в 2017 году вступили в преступную группу, созданную тогдашним владельцем банка Ананьевым. Тот, полагает следствие, разработал криминальную схему, давал указания, «обязательные для исполнения», и контролировал их выполнение, а Афанасьев и Михалев должны были подобрать исполнителей, распределить между ними роли и контролировать выполнение конкретных задач. Летом того же года они привлекли Донскую, Гичку, Грызлову, Серегину, Окашеву и Уколову.

Кредиты были выданы с 21 июля по 12 октября 2017 года кипрским офшорным фирмам Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd. Первая компания получила 250 млн руб., вторая — 400 млн руб. Кредиты им выдавались без залога под 10% годовых под предлогом покупки ценных бумаг, который следствие считает фиктивным. При этом заемщики не вели «реальной деятельности» и не имели имущества и источников дохода. По мнению следователей, деньги в итоге получил Ананьев и использовал их для погашения кредита подконтрольной ему фирмы Vipasena Holding Ltd.

В Промсвязьбанке изданию сообщили, что обратились в следственные органы с заявлением о возмещении ущерба. «По результатам расследования уголовное дело о хищении финансовых средств группой лиц, подконтрольной братьям Ананьевым, направлено в суд. Мы будем добиваться возмещения ущерба всеми доступными способами в рамках законодательства», — сказали в банке.

Защита подсудимых отмечает, что обвинение не предъявлено даже членам кредитного комитета, одобрившим выделение средств, а бывшие топ-менеджеры проходят по делу лишь свидетелями. Адвокат Яков Гаджиев, представляющий интересы Донской, пояснил, что речь идет о кредитных операциях, которые являются «банальной перекредитовкой, деньги вернулись в банк, но только от другой компании, за счет которой были погашены купоны по облигациям ПСН». По мнению защитника, это «свидетельствует лишь о добросовестности их исполнителей, которые выполняли свои служебные обязанности и указания руководства о перечислении денежных средств». Невыполнение обязательств со стороны Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd перед ПСБ он назвал «сугубо управленческим решением владельца и топ-менеджеров», к которому подсудимые «не могли иметь отношения». Обвинения, по его словам, «абсурдны и противоречат как специфике финансовых операций, так и здравому смыслу».

В 2015 году Промсвязьбанку передали на санацию Автовазбанк, однако в декабре 2017 года первый и сам попал на финансовое оздоровление через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). ЦБ объяснял решение большим объемом необеспеченных кредитов, которые были выданы лицам, аффилированным с собственниками банка, братьями Ананьевыми, а также некачественным капиталом и неудачной санацией Автовазбанка.

Ананьевы покинули Россию, их объявили в международный розыск. Дмитрий Ананьев утверждал, что, назначая санацию Промсвязьбанка, ЦБ хотел национализировать организацию и сделать ее опорной для оборонно-промышленного комплекса.

В России против Ананьевых расследуются уголовные дела. В августе 2021 года братьев заочно арестовали в России, им предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

В декабре 2018 года Промсвязьбанк предъявил в Москве иск к Ананьевым на сумму 282,2 млрд руб., обвинив их в незаконном выводе активов из банка. В апреле 2021 года банк непрофильных активов «Траст» подал в России иск к Ананьевым на 113,1 млрд руб.

В ноябре 2020 года «Траст» предъявил иск на Кипре к братьям, а также к их женам. В декабре кипрский суд арестовал активы Ананьевых по всему миру на €267 млн. В сентябре 2021 года «Траст» подал новый иск на Кипре к бывшим совладельцам Промсвязьбанка на сумму €315 млн по делу о выводе активов из ПСБ и Автовазбанка.

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Теги
Елена Чернышова
Промсвязьбанк хищение кредиты Дмитрий Ананьев
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