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Chevron $146 (+21,46%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Цены на дизель на московских заправках пошли на спад
За вторую неделю апреля литр дизельного топлива на столичных заправках подешевел в среднем на 77 коп. Эксперты объясняют это переходом на летнее дизельное топливо, которое дешевле зимнего
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За неделю, с 8 по 15 апреля 2019 года,​ средняя стоимость литра дизельного топлива на АЗС Москвы снизилась на 77 коп., следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). По подсчетам ее экспертов, средневзвешенная цена литра дизтоплива на московских заправках составляет сейчас 46,08 руб. против 46,85 руб. неделей ранее.

За предыдущую неделю цена литра дизтоплива упала на 10 коп., а до того на протяжении нескольких месяцев менялась мало: в начале февраля она составляла в среднем 46,95 руб., в начале марта — 46,97 руб., а в начале апреля — 46,95 руб.

Причиной падения средней цены на дизтопливо стало снижение розничных цен на заправках «Роснефти» (с 46,7 руб. на 8 апреля до 45,41 руб.), «Газпром нефти» (с 46,39 до 44,79 руб.) и ЛУКОЙЛа (с 47,51 до 46,91 руб.).

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Эксперты связывают резкое падение цены с переориентацией АЗС на летнее дизельное топливо, стоимость которого ниже зимнего. «Когда АЗС переходили на зимний, то повысили цены. Сейчас обратный переход», — заявил «Ведомостям» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.

В ходе состоявшегося 11 апреля совещания президента России Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что кабмину удалось убедить нефтяников снизить цены на летнее дизтопливо. «Договорились о следующем: о том, что сейчас используется летний дизель, они вернут цену на летний дизель к ценам октября прошлого года. Это другой продукт, с другой себестоимостью (летний дизель), он и ниже, это позволит снизить еще на 1,3–1,7 руб. на литр цену дизельного топлива, прежде всего для сельхозпроизводителей», — сказал тогда Козак.

Автор: Евгений Калюков
Теги: дизельное топливо
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