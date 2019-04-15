Цены на дизель на московских заправках пошли на спад

Цены на дизель на московских заправках пошли на спад

За вторую неделю апреля литр дизельного топлива на столичных заправках подешевел в среднем на 77 коп. Эксперты объясняют это переходом на летнее дизельное топливо, которое дешевле зимнего

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

За неделю, с 8 по 15 апреля 2019 года,​ средняя стоимость литра дизельного топлива на АЗС Москвы снизилась на 77 коп., следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). По подсчетам ее экспертов, средневзвешенная цена литра дизтоплива на московских заправках составляет сейчас 46,08 руб. против 46,85 руб. неделей ранее.

За предыдущую неделю цена литра дизтоплива упала на 10 коп., а до того на протяжении нескольких месяцев менялась мало: в начале февраля она составляла в среднем 46,95 руб., в начале марта — 46,97 руб., а в начале апреля — 46,95 руб.

Причиной падения средней цены на дизтопливо стало снижение розничных цен на заправках «Роснефти» (с 46,7 руб. на 8 апреля до 45,41 руб.), «Газпром нефти» (с 46,39 до 44,79 руб.) и ЛУКОЙЛа (с 47,51 до 46,91 руб.).

Эксперты связывают резкое падение цены с переориентацией АЗС на летнее дизельное топливо, стоимость которого ниже зимнего. «Когда АЗС переходили на зимний, то повысили цены. Сейчас обратный переход», — заявил «Ведомостям» президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.