Полиция задержала экс-главу производителя систем бомбардировщика Ту-160

Экс-руководителя производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина, находившегося в розыске три года, задержали по подозрению в хищении около 200 млн руб.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Восемь уголовных дел

Оперативники московской полиции задержали нахо​дившегося в розыске бывшего руководителя оборонного предприятия Андрея Трубкина в Мытищинском районе Подмосковья еще в феврале 2019 года, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. Головинский районный суд Москвы отправил подозреваемого в мошенничестве директора под арест.

«Андрей Трубкин был объявлен в федеральный розыск в 2015 году», — уточнил РБК источник, близкий к московской полиции. Его подозревают в выводе активов ОАО «НПП «Темп» им. Короткова» и хищении денежных активов «в целях завладения имущественным комплексом».

«По версии следствия, деньги выводили на счета фирм-однодневок под видом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги, а затем обналичивали», — отметил собеседник РБК. В следственном управлении при УВД по Северному административному округу ГУ МВД по Москве было возбуждено восемь уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК. Копии постановлений о возбуждении семи из восьмии уголовных дел есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.