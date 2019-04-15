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Полиция задержала экс-главу производителя систем бомбардировщика Ту-160
Экс-руководителя производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина, находившегося в розыске три года, задержали по подозрению в хищении около 200 млн руб.
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Восемь уголовных дел

Оперативники московской полиции задержали нахо​дившегося в розыске бывшего руководителя оборонного предприятия Андрея Трубкина в Мытищинском районе Подмосковья еще в феврале 2019 года, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. Головинский районный суд Москвы отправил подозреваемого в мошенничестве директора под арест.

«Андрей Трубкин был объявлен в федеральный розыск в 2015 году», — уточнил РБК источник, близкий к московской полиции. Его подозревают в выводе активов ОАО «НПП «Темп» им. Короткова» и хищении денежных активов «в целях завладения имущественным комплексом».

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«По версии следствия, деньги выводили на счета фирм-однодневок под видом оплаты за выполненные работы, оказанные услуги, а затем обналичивали», — отметил собеседник РБК. В следственном управлении при УВД по Северному административному округу ГУ МВД по Москве было возбуждено восемь уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК. Копии постановлений о возбуждении семи из восьмии уголовных дел есть у РБК, их подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Суммы ущерба

Самый большой ущерб, вменяемый задержанному директору, упоминается в уголовном деле, возбужденном в 2017 году. В нем говорится, что Трубкин вступил в сговор с неустановленными лицами, чтобы завладеть деньгами предприятия. В 2010 году он подписал договор на выполнение научно-исследовательской работы с одним из предприятий ОДК. Трубкин, как сказано в материалах дела, знал, что работу не выполнили, а деньги — 83,8 млн руб. — перечислили.

В других уголовных делах речь идет о хищении 21,3 млн руб. при ремонте крыш зданий НПП «Темп», 19,7 млн руб. — при установке автоматизированной системы управления и программного обеспечения, 14,3 млн руб. — при реконструкции производственных мощностей, 26,4 млн руб. — при создании научно-технической продукции, 11,7 млн руб. — при выполнении работ по расчету элементов конструкций на прочность, 9,1 млн руб. — на разработке методов моделирования гидромеханической аппаратуры управления воздухозаборниками.

В материалах следствия утверждается, что во всех вышеперечисленных случаях деньги по договорам переводили на счета компаний-подрядчиков, после чего Трубников совместно с неустановленными лицами распоряжались ими по своему усмотрению.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Задержание на Ярославке

В феврале 2019 года оперативники МУРа установили, на каком автомобиле передвигается Трубкин и его гражданская жена, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве. Машина была задержана в Мытищинском районе Московской области сотрудниками ГИБДД. Находившаяся за рулем женщина не подчинилась приказу сотрудников и попыталась скрыться. Полицейским пришлось перекрыть Ярославское шоссе. Задержанный Трубкин представился полиции именем своего родного брата Александра и предъявил его водительское удостоверение, рассказал источник.

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Председатель совета директоров ОАО «НПП «Темп» Валентин Сухолитко в разговоре с РБК выразил уверенность, что задержание Трубкина «поможет расследованию хищений при предыдущем руководстве».

Ранее РБК сообщал, что в Главном следственном управлении СКР по Москве расследуют уголовное дело по ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) в отношении «неустановленных лиц из числа руководства НПП «Темп». В рамках дела следствие пыталось отстранить самого Сухолитко от руководства предприятием.

Стратегическое предприятие

Производственная компания ОАО «НПП «Темп» — разработчик компонентов топливных систем современных стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 и Ту-160М2. Компания реализует контракты с ПАО «Туполев» на разработку цифровой и электронной системы контроля управления двигателями и воздухозаборниками этих самолетов.

У научно-производственного предприятия три акционера, говорится в базе данных СПАРК. 28,5% акций НПП «Темп» принадлежат НПЦ «Салют», входящему в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха», 30% — АО «Техинвест», контролируемому Валентином Сухолитко и его партнером Сергеем Васильевым, еще 29,58% — НПП «ЭГА», контролируемому Ваганом Геворкяном. Среди заказчиков НПП — ПАО «Сухой», ОДК и российские авиаремонтные заводы.

Авторы: Дмитрий Серков, Максим Солопов
Теги: Ту-160, оборонное предприятие, задержание
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