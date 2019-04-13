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Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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МВД назвало сумму ущерба от хищений в РУСАДА
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закупало оборудование по завышенным ценам, возбуждено уголовное дело
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК) в связи с хищениями в РУСАДА на сумму более 1 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В период с марта 2011-го по декабрь 2014-го неустановленные сотрудники некоммерческого партнерства РУСАДА с целью хищения по завышенной цене закупали оборудование для сбора биологических материалов при проведении допинг-контроля спортсменов, сообщили в ГУ МВД.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — заявили в пресс-службе.

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В РУСАДА сообщили об уголовном деле из-за хищений в организации

Ранее о возбуждении уголовного дела сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, антидопинговое агентство обратилось к правоохранителям после собственного расследования. Источник телеканала «360» утверждал, что хищения происходили при подготовке Олимпиады в Сочи.​

Расследованием занималась независимая организация, добавил Ганус. По его словам, РУСАДА необходимо обеспечить «чистоту тыла», а именно деятельности, которая велась при прошлом руководстве.

Автор: Константин Нагаев
Теги: РУСАДА, хищения
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