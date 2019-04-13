МВД назвало сумму ущерба от хищений в РУСАДА

МВД назвало сумму ущерба от хищений в РУСАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закупало оборудование по завышенным ценам, возбуждено уголовное дело

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК) в связи с хищениями в РУСАДА на сумму более 1 млн руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В период с марта 2011-го по декабрь 2014-го неустановленные сотрудники некоммерческого партнерства РУСАДА с целью хищения по завышенной цене закупали оборудование для сбора биологических материалов при проведении допинг-контроля спортсменов, сообщили в ГУ МВД.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», — заявили в пресс-службе.

Ранее о возбуждении уголовного дела сообщил глава РУСАДА Юрий Ганус. По его словам, антидопинговое агентство обратилось к правоохранителям после собственного расследования. Источник телеканала «360» утверждал, что хищения происходили при подготовке Олимпиады в Сочи.​