В центре Москвы автомобиль после ДТП врезался в людей на остановке

В центре Москвы столкнулись Renault и BMW, в результате чего последнюю отбросило на людей на остановке. По данным «112» и Mash, пострадали шесть человек

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На Кожевнической улице в центре Москве автомобиль совершил наезд на людей, предварительно пострадали пять человек, передает ТАСС со ссылкой на источники. По данным телеграм-канала 112, пострадали шестеро, в том числе два человека в машине.

Инцидент произошел после столкновения двух автомобилей, один из которых отбросило на пешеходов, уточняет собеседник «112». Люди стояли на остановке общественного транспорта.

ТАСС в оперативных службах рассказали, что наезд совершила иномарка, на место происшествия запросили семь экипажей скорой помощи.

Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы Фото: Прокуратура города Москвы

Как пишет телеграм-канал Mash, BMW на скорости врезалась в Renault и вылетела на остановку. Госпитализированы две женщины — 31 и 32 года, помощь потребовалась пассажирам немецкого автомобиля. По словам очевидцев, водитель BMW был пьян. Машина зарегистрирована на научного сотрудника института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, уточняет Mash.

Среди пострадавших — два 15-летних подростка, на месте происшествия прибыл вертолет санавиации, пишет телеграм-канал Baza.

Возбуждено уголовное дело. «Количество пострадавших уточняется», — сообщили в пресс-службе столичного СК.

Расследование обстоятельств ДТП взяла на контроль прокуратура Центрального административного округа Москвы. По предварительным данным, наезд на пешеходов совершил мужчина 1987 года рождения с признаками опьянения, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.

10 марта наезд на людей на остановке произошел в Казани, пострадали 11 человек. В крови водителя нашли наркотические средства, его арестовали на 15 суток.