В Новой Москве в ДТП с грузовиком погиб водитель «ВАЗа»

Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

Водитель «ВАЗ» погиб в ДТП с грузовым автомобилем Mercedes-Benz в Новой Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, авария произошла ночью 27 февраля 2025 года на Варшавском шоссе. В результате столкновения двух автомобилей погиб мужчина 1995 года рождения, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ».

Материалы по результатам прокурорской проверки передадут следствию для решения вопроса о возбуждении дела.

В начале февраля в результате ДТП в Новой Москве внедорожник Tank 500 наехал на трех пешеходов. В результате двое из них скончались, третий пострадал. Авария произошла на улице Героя России Чернышева, в районе дома 11.