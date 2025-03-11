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Водителя, сбившего людей на остановке в Казани, арестовали на 15 суток

Суд арестовал на 15 суток жителя Казани Крусева, сбившего людей на остановке
Совершившего наезд на остановку в Казани водителя арестовали на 15 суток. В его крови нашли следы амфетамина и марихуаны. В результате ДТП пострадали 11 человек

Евгений Крусев, водитель такси, наехавший на автобусную остановку на улице Вишневского, Казань, 10&nbsp;марта 2025 года
Автомобиль такси на месте аварии на улице Вишневского, Казань, 10 марта&nbsp;2025 года
Евгений Крусев, водитель такси, наехавший на автобусную остановку на улице Вишневского, Казань, 10&nbsp;марта 2025 года
Автомобиль такси на месте аварии на улице Вишневского, Казань, 10 марта&nbsp;2025 года
Евгений Крусев, водитель такси, наехавший на автобусную остановку на улице Вишневского, Казань, 10 марта 2025 года
(Фото: Станислав Шемелов / Бизнес Online / ТАСС)
Автомобиль такси на месте аварии на улице Вишневского, Казань, 10 марта 2025 года
(Фото: Станислав Шемелов / Бизнес Online / ТАСС)

29-летнему Евгению Крусеву, который совершил наезд на людей на остановке в Казани, назначили 15 суток административного ареста, передает ТАСС со ссылкой на Мировой суд в Вахитовском районе.

Там добавили, что наказание вынесено по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

В МВД Татарстана сообщали, что при углубленном анализе у него в крови нашли следы амфетамина и марихуаны. Первичный тест показал отрицательный результат, уточняло издание KazanFirst.

В крови сбившего людей на остановке в Казани водителя нашли наркотики
Общество
Фото:МВД по республике Татарстан
10 марта автомобиль, которым управлял Крусев, при попытке объехать автобус наехал на остановку с людьми на улице Вишневского. Пострадали 11 человек, девять из них попали в больницу в состоянии средней тяжести. Госпитализирован в том числе 12-летний ребенок, передавал ТАСС.

Водителя, сбившего людей на остановке в Казани, арестовали на 15 суток
Video

По данным МВД, Крусев был на арендованном автомобиле. Дело возбудили по ст. 264 УК (нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Его расследование контролирует прокуратура республики.

Виновника ДТП ранее неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за употребление наркотиков.

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Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Казань административный арест суд ДТП водитель остановка
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