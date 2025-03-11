Водителя, сбившего людей на остановке в Казани, арестовали на 15 суток
29-летнему Евгению Крусеву, который совершил наезд на людей на остановке в Казани, назначили 15 суток административного ареста, передает ТАСС со ссылкой на Мировой суд в Вахитовском районе.
Там добавили, что наказание вынесено по ч. 1 ст. 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).
В МВД Татарстана сообщали, что при углубленном анализе у него в крови нашли следы амфетамина и марихуаны. Первичный тест показал отрицательный результат, уточняло издание KazanFirst.
ТАСС.
По данным МВД, Крусев был на арендованном автомобиле. Дело возбудили по ст. 264 УК (нарушение ПДД и правил эксплуатации транспортных средств), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. Его расследование контролирует прокуратура республики.
Виновника ДТП ранее неоднократно привлекали к административной ответственности, в том числе за употребление наркотиков.
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