Wired сообщил, что Дуров «застрял» во Франции

Wired: дело Дурова передадут во французский суд не раньше, чем через год

Дело основателя Telegram будет передано в суд не раньше, чем через год, сказала журналу представитель французской прокуратуры Майлис де Рек

Основатель Telegram Павел Дуров «застрял» во Франции, его дело будет передано в суд не раньше, чем через год, пишет журнал Wired со ссылкой на представителя французской прокуратуры Майлис де Рек.

По ее словам, о каком-либо мировом соглашении пока рано говорить.

Де Рек рассказала, что ордер на арест Дурова было решено выдать после того, как в прокуратуре осознали, сколько расследований в разных департаментах зашло в тупик из-за того, что Telegram не отвечал на запросы правоохранительных органов. В ведомстве считают, что молчание предпринимателя «было равносильно соучастию».

По данным издания Libération, на которые ссылается Wired, только французская жандармерия насчитала 2460 случаев с 2013 по 2024 год, когда юридические запросы, отправленные в Telegram, остались без ответа.

Юлия Конли, руководившая в Telegram отделом внешних и правительственных связей, сказала Wired, что считает «неразумным» возлагать на Дурова ответственность за происходящее на платформе. Она связывает дело с «нехваткой человеческого капитала в этой очень важной области модерации контента».

Аресту основателя мессенджера предшествовало расследование в отношении одного из пользователей, который преследовал несовершеннолетних девочек и признался в изнасиловании. П данным Politico, когда следователи обратились к Telegram с просьбой раскрыть личность подозреваемого, там отказались. Де Рек, подтвердила Wired факт обращения. «Если бы это был единичный случай, мы ничего не думали бы о Telegram», — сказала она. «Но дело в том, что это случалось каждый раз, по каждому запросу, в каждой стране, где мы запрашивали [данные]», — пояснила представитель прокуратуры. «Мы здесь не для того, чтобы судить его прямо сейчас. Мы здесь, чтобы спросить: «Вы знали? Вы соглашались? С чем вы соглашались?» Потому что это было не один раз. Это было тысячи раз», — подчеркнула Де Рек.

Дуров был задержан в парижском аэропорту Ле-Бурже в августе 2024 года. Его на несколько дней заключили под арест, а затем отпустили под залог в €5 млн и обязательство дважды в неделю отмечаться в полиции. Ему запрещено покидать территорию Франции.

В декабре предпринимателя впервые допросили в суде по делу о модерации. Его адвокат Давид-Оливье Камински назвал абсурдной позицию обвинения, согласно которой его клиент замешан в преступлениях, совершенных через Telegram.

Как сообщал позднее телеканал France Info со ссылкой на источники, на первых слушаниях Дуров рассказал, что после ареста осознал важность мер против использования Telegram преступниками. Отвечая на вопрос судьи о незаконном контенте и каналах, в которых можно «приобрести наркотики, украденные банковские реквизиты, нанять киллера и найти детскую порнографию», он пообещал «улучшить процедуры модерации». «Telegram не создавался для того, чтобы быть платформой для преступников», — заявил предприниматель.

Telegram после задержания Дурова сообщил о готовности раскрывать правоохранительным органам IP-адреса и номера телефонов тех, кто нарушает правила, в ответ на обоснованные юридические запросы. Позднее основатель платформы заявил, что мессенджер раскрывает властям данные преступников с 2018 года.