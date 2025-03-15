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Пандемия коронавируса ,  
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Пустые улицы, переполненые больницы: 5 лет назад началась пандемия COVID

Репортаж РБК о начале пандемии COVID пять лет назад
Сюжет
Пандемия коронавируса

Пустые улицы, переполненые больницы: 5 лет назад началась пандемия COVID
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Пять лет назад, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. За несколько лет в России и в мире пережили пять волн COVID-19, но самой шокирующей и непривычной стала первая. Тогда в городах массово объявили изоляцию, а улицы городов буквально опустели.

С тех пор врачи в российских больницах не убирают защитные костюмы, хранят кислородные баллоны и привыкли использовать рации. Они рассказали, как тогда лечили людей, как пациенты тяжелели не за дни, а буквально за часы, как работали по несколько суток, не выходя с работы. «Одна пациентка 88 лет вспоминала: «Я Берию пережила, а это — ну уж точно», — вспомнил один из врачей. Пандемия стала причиной проблем и дала новые вызовы бизнесу: одни предприниматели потеряли все во время пандемии, кто-то увидел новые возможности, а кто-то понял: «Не надо таких денег больше». Во время COVID-19 люди продолжали жить своей жизнью: женились (в каморках ЗАГСов без торжественной церемонии), развлекались (тихо, за закрытыми дверьми, с опущенными шторами).

Как выходили из дома, работали, отдыхали, жили, рожали детей россияне во время пандемии — в репортаже телеканала РБК.

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Фото:Roman Pipley / EPA / ТАСС

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Надежда Сережкина
COVID-19 пандемия Россия вирус медицина изоляция
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