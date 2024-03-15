В Корее по требованию Украины отменили спектакль Светланы Захаровой

В Сеуле отменили постановку Modanse с участием балерины Светланы Захаровой. Посольство Украины сочло недопустимыми «выступления исполнителей из стран-захватчиков». В дипмиссии России призвали не политизировать культурные события

Светлана Захарова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Сеуле отменили постановку Modanse с 17 по 21 апреля с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Об этом сообщила пресс-служба Центра искусств в Сеуле, где должно было пройти мероприятие.

«Спектакль, запланированный со среды, 17 апреля, по воскресенье, 21 апреля 2024 года, отменен в целях безопасности зрителей и артистов», — говорится в сообщении. Зрителям пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты.

Организовавшая гастроли балета Большого театра в Сеуле компания Inarts Production также объявила об отмене показа постановки. «До начала пандемии COVID-19 мы начали планировать и готовиться [к организации выступления] <...>, но недавно из-за опасений за безопасность артистов и зрителей и по просьбе Центра искусств была согласована отмена», — сообщили там. В компании принесли извинения зрителям, которые «с нетерпением ожидали этого представления», и выразили надежду на понимание.

С требованием отменить постановку выступало украинское посольство в Сеуле. Там заявили, что подобные выступления «оправдывают агрессию России и обесценивают страдания народа Украины», писало агентство Yonhap. В посольстве России в Сеуле в ответ указали на важность культурно-гуманитарного сотрудничества в качестве канала общения между народами. «Уверены, что намерения навязать свою повестку, политизировать сугубо культурные события не найдут понимания среди граждан Республики Корея, которых пытаются лишить права знакомиться с образцами творчества высшего мирового уровня», — заявили в дипмиссии.

Программа Modanse объединяет в себе балеты «Как дыхание» Мауро Бигонцетти на музыку Г.Ф. Генделя и «Габриэль Шанель» Ильи Демуцкого. Ее постановщиком является Юрий Посохов. Захарова исполняет одну из главных ролей в Modanse.

Балерина родилась 10 июня 1979 года в Луцке. Она окончила Киевское хореографическое училище и Академию русского балета имени А.Я. Вагановой. Работала в Мариинском театре, с 2003 — в Большом театре. В 2008 году стала примой-балериной миланского театра «Ла Скала». С 2007-го по 2011-й Захарова была членом Госдумы от партии «Единая Россия», с 2018 года — член совета при президенте России по культуре и искусству.