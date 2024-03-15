 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

В Корее по требованию Украины отменили спектакль Светланы Захаровой

В Корее по требованию Украины отменили спектакль примы Большого театра Захаровой
Сюжет
Война санкций
В Сеуле отменили постановку Modanse с участием балерины Светланы Захаровой. Посольство Украины сочло недопустимыми «выступления исполнителей из стран-захватчиков». В дипмиссии России призвали не политизировать культурные события
Светлана Захарова
Светлана Захарова (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Сеуле отменили постановку Modanse с 17 по 21 апреля с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой. Об этом сообщила пресс-служба Центра искусств в Сеуле, где должно было пройти мероприятие.

«Спектакль, запланированный со среды, 17 апреля, по воскресенье, 21 апреля 2024 года, отменен в целях безопасности зрителей и артистов», — говорится в сообщении. Зрителям пообещали вернуть деньги за приобретенные билеты.

Организовавшая гастроли балета Большого театра в Сеуле компания Inarts Production также объявила об отмене показа постановки. «До начала пандемии COVID-19 мы начали планировать и готовиться [к организации выступления] <...>, но недавно из-за опасений за безопасность артистов и зрителей и по просьбе Центра искусств была согласована отмена», — сообщили там. В компании принесли извинения зрителям, которые «с нетерпением ожидали этого представления», и выразили надежду на понимание.

С требованием отменить постановку выступало украинское посольство в Сеуле. Там заявили, что подобные выступления «оправдывают агрессию России и обесценивают страдания народа Украины», писало агентство Yonhap. В посольстве России в Сеуле в ответ указали на важность культурно-гуманитарного сотрудничества в качестве канала общения между народами. «Уверены, что намерения навязать свою повестку, политизировать сугубо культурные события не найдут понимания среди граждан Республики Корея, которых пытаются лишить права знакомиться с образцами творчества высшего мирового уровня», — заявили в дипмиссии.

Программа Modanse объединяет в себе балеты «Как дыхание» Мауро Бигонцетти на музыку Г.Ф. Генделя и «Габриэль Шанель» Ильи Демуцкого. Ее постановщиком является Юрий Посохов. Захарова исполняет одну из главных ролей в Modanse.

Концерт группы «Кино» в Дубае отменили по «досадным причинам»
Общество
Концерт группы &laquo;Кино&raquo;
Балерина родилась 10 июня 1979 года в Луцке. Она окончила Киевское хореографическое училище и Академию русского балета имени А.Я. Вагановой. Работала в Мариинском театре, с 2003 — в Большом театре. В 2008 году стала примой-балериной миланского театра «Ла Скала». С 2007-го по 2011-й Захарова была членом Госдумы от партии «Единая Россия», с 2018 года — член совета при президенте России по культуре и искусству.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Авторы
Теги
Юлия Овчинникова
Южная Корея Россия Украина балерина Светлана Захарова
Материалы по теме
Концерт группы «Кино» в Дубае отменили по «досадным причинам»
Общество
В Кемере отменили концерт «Би-2»
Общество
Концерт Анны Асти в Нижнем Новгороде отменили
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 100,26 (+0,08) Инвестиции, 14 мар, 17:04 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 91,64 (+0,09) Инвестиции, 14 мар, 17:04
В сокращенную версию «Оскара» включат вручение награды украинскому фильму Общество, 12:07
Ввод жилья бизнес-класса в Москве вырастет в 2024 году почти на четверть Недвижимость, 12:06
РКН отчитался о блокировке 10 фишинговых сайтов о президентских выборах Общество, 12:00
Синие воротнички не хотят учиться. В чем ошибаются эйчары Pro, 11:58
Операторам дронов выделят частоты для переговоров с экипажами самолетов Политика, 11:55
Индия приостановила закупки еще одного сорта российской нефти Бизнес, 11:53
Выборы президента России. Главное Политика, 11:48
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Акинфеев рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры Спорт, 11:43
Частные инвестиции в офисы Москвы за 5 лет выросли в 11 раз Недвижимость, 11:40
В Белгороде ракетную опасность объявили через три часа после отбоя Политика, 11:35
В Лондоне запустили схему передачи Украине сданных в утиль машин Политика, 11:33
«Москвичи» вдруг подешевели: каких моделей это коснулось Отрасли, 11:32
Чемпионка ОИ Мельникова пожаловалась, что ей «прилетает за честность» Спорт, 11:28
В Вьетнаме более 200 человек отравились в кафе рисом и куриным супом Общество, 11:27