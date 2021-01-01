Биолог рассказала о преждевременном старении переболевших коронавирусом
«Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», — заявила она.
По ее словам, группа медиков в ноябре опубликовала результаты исследования, в котором врачи наблюдали за здоровьем людей, поболевших коронавирусом в легкой и умеренной форме. У 70% ппациентов были обнаружены патологии некоторых внутренних органов. Наиболее частым явлением был жировой гепатоз (поражение печени) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Биолог пояснила, что такие заболевания характерны для людей в возрасте 60 лет, но в пост-ковидной группе они наблюдались уже в 40 лет.
При этом Баранова подчеркнула, что подобные исследования необходимо проводить и дальше, так как изучены еще не все негативные последствия COVID-19.