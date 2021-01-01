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Пандемия коронавируса ,  
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Биолог рассказала о преждевременном старении переболевших коронавирусом

Последствием перенесенной коронавирусной инфекции может быть преждевременное старение организма. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает агентство «РИА Новости».

«Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», — заявила она.

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По ее словам, группа медиков в ноябре опубликовала результаты исследования, в котором врачи наблюдали за здоровьем людей, поболевших коронавирусом в легкой и умеренной форме. У 70% ппациентов были обнаружены патологии некоторых внутренних органов. Наиболее частым явлением был жировой гепатоз (поражение печени) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Биолог пояснила, что такие заболевания характерны для людей в возрасте 60 лет, но в пост-ковидной группе они наблюдались уже в 40 лет.

При этом Баранова подчеркнула, что подобные исследования необходимо проводить и дальше, так как изучены еще не все негативные последствия COVID-19.

Ранее американские ученые сообщили, что первоначальное предположение о том, что коронавирус оказывает основное негативное влияние на органы дыхания, оказалось неверным. Они выяснили, что инфекция также оказывает значительное воздействие на работу сердца, печени и почек. Кроме того, у переболевших COVID-19 также могут наблюдаться плохая свертываемость крови, головные боли и головокружение.

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