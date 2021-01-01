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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи оценили риск раннего старения из-за коронавируса

Говорить о том, что одним из последствий перенесенной коронавирусной инфекции может быть преждевременное старение организма, рано, считает терапевт, главврач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко. Так она прокомментировала РБК слова профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анчи Барановой о том, что переболевшим COVID-19 может грозить раннее старение.

«Во-первых, мы не можем говорить о преждевременном старении. За полгода мы не можем ни постареть, ни помолодеть: это слишком малый срок», — сказала Романенко.

Она отметила, что наиболее тяжелым последствием инфекции считается «поражение легочной ткани», однако страдает также «соединительная ткань сосудов». «Отсюда все эти многочисленные осложнения, связанные с нарушением кровообращения, поэтому в данном случае используется антикоагулянтная терапия», — пояснила врач.

Она добавила, что у многих переболевших COVID-19 диагностируют диабет. «Но вопрос: почему он возникает? Потому что постарели или была интенсивная терапия глюкокортикоидными гормонами, которые сами могут спровоцировать гликемию и развитие сахарного диабета?» — указала Романенко. Какие последствия ожидают перенесших коронавирус через полгода, «покажет только время», добавила медик.

По ее словам, даже после легкого течения болезни наблюдается астения, «поражается нервная ткань, присутствует сонливость». Люди жалуются на головные боли, снижение памяти и работоспособности. «Здесь большое значение имеет восстановительная терапия», — заключила Романенко.

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Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

По словам врача-пульманолога Сергея Пурясева, из-за того что коронавирус «разрушает сосудистую стенку, вызывает разрастание соединительной ткани», поражаются сосуды.

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«Это мы видим в легочной ткани, возрастают сердечно-сосудистые заболевания, поражаются все органы системы — и кишечник, и желудок, нервная система, головной мозг, поджелудочная железа, печень. А жировой гепатоз — это просто замещение пораженного участка ткани, которое может произойти в любом органе», — рассказал Пурясев.

COVID-19 «везде оставляет свой след» и, как любая болезнь, сокращает продолжительность жизни, отметил врач.

Биолог из Университета Джорджа Мейсона со ссылкой на исследование группы медиков ранее рассказала, что у 70% переболевших коронавирусом в легкой или умеренной форме были выявлены патологии некоторых внутренних органов. При этом чаще всего встречались жировой гепатоз (поражение печени) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. По словам Барановой, эти заболевания наблюдаются у людей в возрасте 60 лет, но среди тех, кто перенес коронавирусную инфекцию, они фиксировались уже в 40. «Я бы сказала, что коронавирус приближает нашу старость. Забирает ресурсы и приближает старость», — заявила ученый.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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