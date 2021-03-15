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Мишустин назвал условие для получения второго «дальневосточного гектара»

Еще в прошлом году расширить программу «дальневосточного гектара» попросил один из воспользовавшихся ею предпринимателей. Если идея будет реализована, те, кто успешно освоил первый участок, смогут получить второй
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею о выдаче второго земельного участка тем гражданам, которые принимают участие в программе «дальневосточного гектара» и успешно освоили первый участок. О своей позиции он рассказал во время совещания по вопросам развития Дальнего Востока.

Расширить программу в августе 2020 года предложил предприниматель и фермер Михаил Утробин. Он рассказал, что успешно освоил первый гектар земли и был вынужден приобрести еще десять гектаров вне программы для масштабирования своего дела.

«То есть государство помогло его бизнесу на старте, чтобы выйти на путь развития. Это как раз то, ради чего мы и запускали все программы. Таким людям, конечно, надо помогать, и его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям — очень правильное. Надо расширять возможности программы», — вернулся к этой теме Мишустин на совещании сегодня.

Премьер отметил, что еще в августе прошлого года заявил о поддержке этой инициативы и поручил ее рассмотреть. «Прошу оперативно исполнить [поручение] и мне доложить», — заключил премьер.

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Фото:Борис Кауфман / РИА Новости

Программа «Дальневосточный гектар» была запущена в 2016 году. Всего в программе участвуют 11 регионов Дальневосточного федерального округа. В рамках программы один человек может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке площадью не более 1 га. Сначала земля предоставляется на пять лет в безвозмездное пользование, за это время нужно начать освоение территории — в противном случае права на нее аннулируются. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или оформить долгосрочную аренду на 49 лет. В марте 2019 года программа стала доступна для иностранцев и для лиц без гражданства.

Автор
Георгий Тадтаев
«дальневосточный гектар» Михаил Мишустин
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