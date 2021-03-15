Мишустин назвал условие для получения второго «дальневосточного гектара»

Еще в прошлом году расширить программу «дальневосточного гектара» попросил один из воспользовавшихся ею предпринимателей. Если идея будет реализована, те, кто успешно освоил первый участок, смогут получить второй

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею о выдаче второго земельного участка тем гражданам, которые принимают участие в программе «дальневосточного гектара» и успешно освоили первый участок. О своей позиции он рассказал во время совещания по вопросам развития Дальнего Востока.

Расширить программу в августе 2020 года предложил предприниматель и фермер Михаил Утробин. Он рассказал, что успешно освоил первый гектар земли и был вынужден приобрести еще десять гектаров вне программы для масштабирования своего дела.

«То есть государство помогло его бизнесу на старте, чтобы выйти на путь развития. Это как раз то, ради чего мы и запускали все программы. Таким людям, конечно, надо помогать, и его предложение о дополнительном гектаре успешно работающим предпринимателям — очень правильное. Надо расширять возможности программы», — вернулся к этой теме Мишустин на совещании сегодня.

Премьер отметил, что еще в августе прошлого года заявил о поддержке этой инициативы и поручил ее рассмотреть. «Прошу оперативно исполнить [поручение] и мне доложить», — заключил премьер.