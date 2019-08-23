Сахалинца решили судить из-за добычи песка на «дальневосточном гектаре»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 66,01 +0,41 EUR Бирж. 73,53 +0,85 Brent 58,78 -1,85% USD Нал. 66,75 64,08 EUR Нал. 74,40 71,50 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1135 +0,0055 BTC/USD Бирж. 10 354,00 +234,00 IMOEX 2 660,74 -0,54% RTSI 1 268,45 -1,11% DJIA 25 636,73 -2,34% Nasdaq 7 755,93 -2,95%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,71%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Apple $250 (+23,27%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,71%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Apple $250 (+23,27%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 12:53
Суд прекратил дело обладателя прав на Ждуна против магазина WildBerries Общество, 23:41 В ХМАО пятиэтажный дом частично обрушился во время капремонта Общество, 23:27 Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Экономика, 23:20 Сахалинца решили судить из-за добычи песка на «дальневосточном гектаре» Общество, 23:05 В Турции задержали виновных в инциденте с российской девочкой Общество, 22:31 Лукашенко сообщил о просьбе Зеленского о помощи Политика, 22:29 МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге Политика, 22:12 Новый РБК Quote совместно с ВТБ. Дарим месяц без комиссии за сделки Quote, 22:11 В Крыму ответили The Guardian на изменение подписи к снимку с полуострова Политика, 22:01 Белоруссия предложила контролировать качество нефти из России Бизнес, 21:58 СМИ узнали о шансах двух министров остаться в кабмине Украины Политика, 21:45 Автосервисы Autonews: что это и как работает Авто, 21:37 Борис Джонсон записал видео с лозунгом «Слава Украине!» Политика, 21:37 В Москве перекроют улицы из-за концерта в честь Дня флага России Общество, 21:25
Общество ,  
0 
Сахалинца решили судить из-за добычи песка на «дальневосточном гектаре»
Мужчина получил участок земли по программе «дальневосточный гектар» и решил продавать с него песок. За это его привлекли к уголовной ответственности
Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Следователи МВД завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя, говорится в сообщении регионального управления ведомства. Дело против него было возбуждено по п. «б.» ч.2 ст. 171 УК (о незаконной предпринимательской деятельности) — из-за бизнеса на продаже песка с «дальневосточного гектара».

В январе 2017 года мужчина заключил с муниципальными властями договор, по которому ему безвозмездно выделялся участок земли у села Охотское. Он планировал построить там базу отдыха.

Однако уже получив участок в пользование, он внезапно выяснил, что на нем можно добывать песок. Вскоре мужчина нанял технику для добычи и начал продавать песок вместо обещанного строительства базы отдыха. Лицензии на добычу у него не было. «Продолжая осуществлять свой незаконный умысел, обвиняемый с сентября 2017 по май 2018 года поставлял песок заинтересованным коммерческим компаниям по заниженной стоимости, вводя их в заблуждение о том, что у него имеются все необходимые документы на добычу полезных ископаемых», — сообщили в МВД.

Общую сумму ущерба, нанесенного государству, в ведомстве оценили в 48 млн руб. Дело направлено в суд. Максимальное наказание по предъявленной ему статье составляет пять лет лишения свободы.

Политика
Минвостокразвития предложило раздать вторые «дальневосточные гектары»

Реализация программы «Дальневосточный гектар» началась в 2016 году, на нее в Дальневосточном федеральном округе выделили около 140 млн га. К февралю 2017 года власти получили 36 тыс. заявок на бесплатное получение земли, из них было удовлетворено около 4,8 тыс.

С 28 марта безвозмездно получить в пользование участок земли могут не только граждане России, но и иностранцы и люди без гражданства. Для этого они должны участвовать в программе переселения соотечественников.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сахалин, «дальневосточный гектар», Бизнес, Полиция
Материалы по теме
«Дальневосточный гектар» стал доступен переселенцам без гражданства
Общество
Минвостокразвития предложило раздать вторые «дальневосточные гектары»
Политика
Путин пообещал разобраться с распределением «дальневосточных гектаров»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter