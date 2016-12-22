Полиция начала проверку после обнаружения овец у редакции «Новой газеты»

Полиция начала проверку после того, как у здания редакции «Новой газеты» оставили три клетки с овцами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В полицию поступило сообщение о том, что к редакции одного из изданий привезли три клетки с девятью животными, которые выгрузили и оставили около входа в здание. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законом», — сказали в столичном главке полиции.

Пресс-секретарь газеты Надежда Прусенкова рассказала «Интерфаксу», что полиция не знала, что делать с овцами, поэтому редакция оставила расписку о том, что принимает их на «ответственное хранение». Редакция также решила передать овец в приют, где за ними будут следить и ухаживать. Прусенкова отметила, что в «Новой газете» посчитали инцидент с овцами «несмешным троллингом».

Ранее «Новая газета» сообщила, что к зданию редакции в Потаповском переулке в Москве привезли три клетки с овцами. На животных были жилетки с надписью «Пресса». «Редакция обратилась в полицию, чтобы правоохранительные органы помогли вернуть животных владельцам», — сообщили в издании.

17 октября у здания редакции появился похоронный венок. На следующий день у здания обнаружили корзину с отрезанной головой барана и угрозами в адрес редакции. Тогда Прусенкова рассказала РБК, что представители издания обратились в полицию. Она добавила, что полиция начала проверку. В пресс-службе столичного главка МВД РБК тогда заявили, что не обладают информацией о проведении проверки угроз в адрес «Новой газеты».