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Дело Навального ,  
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В кинопремии «Белый слон» произошел раскол из-за награждения Навального

Экспертный совет премии решил дать спецприз оппозиционеру, этому воспротивились учредители премии. В итоге Гильдия киноведов и кинокритиков вышла из состава учредителей «Белого слона»
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда )

Между экспертным советом и учредителями кинопремии «Белый слон» произошел конфликт из-за предложения дать специальный приз «Событие года» оппозиционеру Алексею Навальному за серию «новаторских документальных фильмов-расследований», говорится в заявлении совета. В итоге учредившая премию Гильдия киноведов и кинокритиков (входит в Союз кинематографистов России) решила выйти из состава учредителей.

За присуждение спецнаграды Навальному высказалось большинство членов экспертного совета премии «Белый слон», сказано в заявлении. В совет входят кинокритики и киножурналисты, в том числе не состоящие в организации, среди них Виктор Матизен, Антон Долин, Юрий Гладильщиков, Андрей Плахов и другие кинокритики.

Решение наградить оппозиционера вызвало конфликт между советом и правлением Гильдии киноведов и кинокритиков, в ходе которого президент гильдии Кирилл Разлогов решил вывести организацию из состава учредителей. «<...> руководство Гильдии подтверждает абсолютную независимость премии «Белый слон» и снимает с Гильдии обязанности учредителя и организатора этой премии, что позволит избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов», — говорится в заявлении Разлогова.

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В конце января Союз кинематографистов опубликовал релиз, в котором, не упоминая премию, заявил, что «некоторые политизированные коллеги (члены Гильдии киноведов и кинокритиков, в том числе бывшие) пытаются навязать членам нашей организации однополярность». В Союзе также обвинили их в том, что они выдают собственную политическую позицию за общую, а «политические манифесты» — за художественное осмысление.

В итоге имя Навального осталось в числе номинантов на специальный приз премии «Белый слон». На него также номинирован режиссер Илья Хржановский за проект «Дау».

РБК обратился за комментарием в Гильдию киноведов и кинокритиков. В Союзе кинематографистов отказались от комментариев.

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Кинокритик Зара Абдуллаева, которая входит в экспертный совет, рассказала РБК, что выступала за выход гильдии из состава учредителей премии. «Решили, что нужно, чтобы было больше молодых и действующих критиков, чтобы это не было рутинной организацией, чтобы были люди, с которыми можно было обсуждать и договариваться. Чтобы не тянулся шлейф изжившего себя прошлого. Да, в связи с этим были конфликты. Но конфликты есть везде. Дело даже не столько в них, а сколько в том, что это решение назрело», — рассказала она.

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Авторы
Мария Лисицына, Евгения Лебедева
Алексей Навальный Союз кинематографистов кино кинопремия "Белый слон"
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