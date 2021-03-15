В кинопремии «Белый слон» произошел раскол из-за награждения Навального

Экспертный совет премии решил дать спецприз оппозиционеру, этому воспротивились учредители премии. В итоге Гильдия киноведов и кинокритиков вышла из состава учредителей «Белого слона»

Алексей Навальный (Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда )

Между экспертным советом и учредителями кинопремии «Белый слон» произошел конфликт из-за предложения дать специальный приз «Событие года» оппозиционеру Алексею Навальному за серию «новаторских документальных фильмов-расследований», говорится в заявлении совета. В итоге учредившая премию Гильдия киноведов и кинокритиков (входит в Союз кинематографистов России) решила выйти из состава учредителей.

За присуждение спецнаграды Навальному высказалось большинство членов экспертного совета премии «Белый слон», сказано в заявлении. В совет входят кинокритики и киножурналисты, в том числе не состоящие в организации, среди них Виктор Матизен, Антон Долин, Юрий Гладильщиков, Андрей Плахов и другие кинокритики.

Решение наградить оппозиционера вызвало конфликт между советом и правлением Гильдии киноведов и кинокритиков, в ходе которого президент гильдии Кирилл Разлогов решил вывести организацию из состава учредителей. «<...> руководство Гильдии подтверждает абсолютную независимость премии «Белый слон» и снимает с Гильдии обязанности учредителя и организатора этой премии, что позволит избежать дальнейших бесплодных дискуссий и конфликтов», — говорится в заявлении Разлогова.

В конце января Союз кинематографистов опубликовал релиз, в котором, не упоминая премию, заявил, что «некоторые политизированные коллеги (члены Гильдии киноведов и кинокритиков, в том числе бывшие) пытаются навязать членам нашей организации однополярность». В Союзе также обвинили их в том, что они выдают собственную политическую позицию за общую, а «политические манифесты» — за художественное осмысление.