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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4,4 млн

За сутки в стране зарегистрировали 9,4 тыс. новых заражений коронавирусом, также 404 человека умерли
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9 437 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число известных случаев заболевания COVID-19 в стране с начала пандемии превысило 4,4 млн и составляет 4 400 045.

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Более миллиона случаев заражения (1 001 747) приходятся на Москву, за сутки там выявили 1353 заболевших. На втором месте по общему числу сдавших положительный тест на инфекцию — Санкт-Петербург (381 518, плюс 933 за сутки), на третьем — Московская область (223 095, плюс 627 за сутки).

Помимо этого, в России за сутки скончались 404 человека с коронавирусом, в том числе 51 человек умер в Москве, 45 — в Петербурге, 32 — в Подмосковье, 21 — в Воронежской области, 12 — в Красноярском крае.

После этого общее число смертей, зарегистрированных в России за время распространения вируса, достигло отметки 92 494.

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Политика
Фото:Matias Delacroix / AP

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За время пандемии от заболевания COVID-19 вылечились 4 млн человек, за сутки это число увеличилось на 8,4 тыс.

В России продолжается кампания вакцинации. Пока прививки делают в основном разработанным Научным центром им. Н.Ф. Гамалеи «Спутником V», также доступна вакцина «ЭпиВакКорона» разработки новосибирского центра «Вектор».

По словам директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который принимал участие в разработке «Спутника V», Кирилла Дмитриева, полный курс прививки в России этим препаратом прошли уже 3,5 млн человек. Он отметил, что страна является лидером в Европе по количеству привитых человек и в пятерке — в мире.

«Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза», — сказал он.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
коронавирус COVID-19
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