Число заразившихся коронавирусом в России превысило 4,4 млн

За сутки в стране зарегистрировали 9,4 тыс. новых заражений коронавирусом, также 404 человека умерли

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9 437 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общее число известных случаев заболевания COVID-19 в стране с начала пандемии превысило 4,4 млн и составляет 4 400 045.

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Более миллиона случаев заражения (1 001 747) приходятся на Москву, за сутки там выявили 1353 заболевших. На втором месте по общему числу сдавших положительный тест на инфекцию — Санкт-Петербург (381 518, плюс 933 за сутки), на третьем — Московская область (223 095, плюс 627 за сутки).

Помимо этого, в России за сутки скончались 404 человека с коронавирусом, в том числе 51 человек умер в Москве, 45 — в Петербурге, 32 — в Подмосковье, 21 — в Воронежской области, 12 — в Красноярском крае.