Пандемия коронавируса , 15 мар, 11:13
0
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 марта
Электронная анкета в Турции, больше миллиона заражений в Москве, Трампа призвали склонить сторонников к вакцинации, в ЕС обсуждают закупку российской вакцины. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
В России за последние сутки диагностировали 9 437 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,4 млн. Выздоровели более 4 млн (плюс 8,4 тыс. за сутки), умерли более 92 тыс. человек (плюс 404 за сутки).