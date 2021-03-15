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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 15 марта

Электронная анкета в Турции, больше миллиона заражений в Москве, Трампа призвали склонить сторонников к вакцинации, в ЕС обсуждают закупку российской вакцины. Актуальные новости о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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Заразились
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России за последние сутки диагностировали 9 437 новых случая заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 4,4 млн. Выздоровели более 4 млн (плюс 8,4 тыс. за сутки), умерли более 92 тыс. человек (плюс 404 за сутки).

Год с COVID-19: как все было и что изменилось навсегда — в спецпроекте РБК

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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  • В Москве общее количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии превысило 1 млн.
  • Роста заболеваемости COVID-19 следующей осенью можно будет избежать, если будет большой процент вакцинированных, сообщил доктор медицинских наук Николай Малышев. Сейчас «пока на огромную страну всего 7 млн привитых». Малышев добавил, что вакцинация не только защищает людей от заболевания, но и позволяет избежать мутации вируса. «Чем меньше людей болеют, тем реже происходят мутации и появление новых штаммов», — отметил он.

  • Во время Великого поста можно делать прививку от COVID-19, но при этом в постном рационе стоит сделать послабления, отмечают опрошенные РБК вирусологи. Они напоминают, что животный белок — важная составляющая в процессе иммунизации.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Количество смертей от коронавирусной инфекции в Москве в феврале снизилось более чем в два раза по сравнению с январем этого года. Превышение числа смертей в январе по сравнению с тем же периодом прошлого года составило 5434 случая, а в феврале — 2677 случаев. Рост числа смертей по сравнению с прошлым годом составил в январе 49%, в феврале — 27%.

Ситуация в мире

По данным ВОЗ, число зараженных коронавирусом в мире превысило 119,2 млн человек, из них 2,64 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 119,8 млн человек, свыше 2,65 млн скончались.

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  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 29,4 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (11,48 млн), на третьем — Индия (11,385 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Великобритания (4,34 млн). Более 4 млн заражений зарегистрировали также во Франции.

  • Европейский союз публично критиковал российскую вакцину «Спутник V», однако чиновники в Брюсселе обсуждают возможность договориться с Россией о поставках препарата. Представитель ЕС, который ведет переговоры с производителями вакцин, сообщил, что в Евросоюзе рассматривают возможность начала переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о закупках «Спутника V».
  • Число жертв пандемии коронавирусной инфекции в Нью-Йорке превысило 30 тыс. человек, что больше, чем погибло жителей города во Второй мировой войне, конфликте во Вьетнаме, в результате урагана «Сэнди» и во время терактов 11 сентября 2001 года, заявил мэр Билл де Блазио.
  • Власти Турции ввели электронные анкеты для прибывающих в страну, в том числе для турецких граждан. Раньше на борту самолета выдавали бумажные анкеты, с 15 марта все пассажиры должны заполнять их онлайн за 72 часа до прилета в страну.
  • Производитель вакцины AstraZeneca заявил, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов у тех, кто привился этим препаратом, нет. По данным компании, сейчас в странах ЕС и Великобритании зарегистрировано 15 случаев тромбоза глубоких вен и 22 случая эмболии легочной артерии среди тех, кто получил вакцину. «Это намного меньше, чем можно было бы ожидать среди населения в целом», — заявили в компании, добавив, что данные аналогичны тем, которые получаются при анализе применения других зарегистрированных вакцин от COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал жителей США «отделить политические убеждения от здравого смысла» и вакцинироваться от коронавируса. По его словам, повлиять на ситуацию с вакцинацией от коронавируса в США мог бы бывший президент Дональд Трамп, у которого «такое невероятное влияние на сторонников Республиканской партии».
Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев, Дада Линделл, Наталья Демченко
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