Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Российские военные прибыли к месту начала патрулирования в Идлибе Политика, 10:38 Синоптики сообщили о сроках очередного похолодания в Москве Общество, 10:26 Разбираем портфель гуру: 10 акций от банка Goldman Sachs Quote, 10:19 В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли три человека Общество, 10:14 В Узбекистане выявили первый случай заражения коронавирусом Общество, 10:04 Курортный сбор в Сочи заплатили менее половины туристов Бизнес, 10:00 Собянин назвал слухами данные о занижении числа зараженных коронавирусом Общество, 09:51 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 15 марта Общество, 09:20 Представитель ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии Политика, 09:00 Представитель ВОЗ в России — РБК: «Изоляция — это солидарность» Политика, 09:00 Психолог объяснил низкий уровень страха у россиян перед коронавирусом Общество, 08:36 Экономист JPMorgan предупредил о череде дефолтов в ближайшее время Экономика, 08:15 ВТБ потребовал от «Открытие Холдинга» 13,6 млрд руб. Финансы, 07:55 Курц назвал вирус серьезнейшим вызовом Австрии со времен Второй мировой Общество, 07:16
Вирус из Китая ,  
0 

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 15 марта

Число зараженных в России увеличилось до 59 человек. Россиянам рекомендовали сократить поездки за границу — главное в материале РБК
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Погибшие и пострадавшие

  • По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80 844 подтвержденных случаев заболевания. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 152 тыс. человек.

  • По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая выявлено 61 518 инфицированных, в мире за сутки подтверждено 9 751 новых случаев. Всего носители инфекции обнаружены в 135 странах и территориях (плюс 13 за сутки). За пределами КНР от коронавируса скончались 2 199 человек (плюс 424 за сутки).

  • Умерли 5 801 человек (данные SCMP).

Ситуация в России

  • В стране заработал координационный совет по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал россиянам сократить поездки за рубеж, переводить людей из «группы риска» (тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной ситуацией с распространением инфекции) на 14-дневный карантин и врачебное наблюдение, а также отменить массовые мероприятия.

  • За сутки в России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Девять из них зафиксировали в Москве, два в Кемеровской области, а еще по одному случаю подтвердили в Московской области, Санкт-Петербурге и в Калининградской области. Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом увеличилось до 59.

  • С 15 марта Россия приостановит въезд иностранцев через границу с Польшей и Норвегией. Исключение сделают для граждан Белоруссии, членов официальных делегаций, а также для тех, у кого есть вид на жительство в России. РЖД отменили пассажирские поезда из Москвы в Париж и Берлин.

Ситуация в других странах

  • Президент США Дональд Трамп сдал тест на коронавирус, как сообщили в Белом доме, он оказался отрицательным.

  • Жителям Испании в связи с распространением инфекции запретили выходить из дома без необходимости. Исключения сделали для тех, кто идет на работу, за продуктами или лекарствами. В стране на время закроют бары, отели и учебные заведения.

  • Илон Маск, который назвал панику из-за коронавируса глупостью, потерял за неделю $5,5 млрд. Его состояние уменьшилось из-за падения стоимости акций Tesla на 22%, которое произошло на фоне крупнейшего с 1987 года обвала на рынках США.


    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter