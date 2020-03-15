Китайский коронавирус. Самое актуальное на 15 марта

В стране заработал координационный совет по борьбе с коронавирусом. Премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал россиянам сократить поездки за рубеж, переводить людей из «группы риска» (тех, кто вернулся из стран с неблагоприятной ситуацией с распространением инфекции) на 14-дневный карантин и врачебное наблюдение, а также отменить массовые мероприятия.

За сутки в России выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом. Девять из них зафиксировали в Москве, два в Кемеровской области, а еще по одному случаю подтвердили в Московской области, Санкт-Петербурге и в Калининградской области. Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом увеличилось до 59.