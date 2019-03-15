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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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СМИ сообщили о пропаже в Сирии российского офицера
Как говорят родственники военного, в последний раз он выходил на связь в конце февраля. О его судьбе они ничего не знают до сих пор
Провинция Дейр-эз-Зор (Фото: Aboud Hamam / DPA / ТАСС)

Командированный в Сирию майор Сухроб Каримов числится пропавшим без вести, родственники ничего не знают о его судьбе, сообщила Русская служба Би-би-си.

Один из родственников на условиях анонимности сообщил изданию, что мужчина служил командиром батальона в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде, расположенной в Амурской области. Каримов знал арабский язык, поэтому его отправили в Сирию переводчиком, говорится в материале.

В последний раз он выходил на связь с родными 22 февраля. Спустя несколько дней родственникам мужчины позвонили из Минобороны и сказали, что он с другими офицерами попал в засаду. «Это случилось в провинции Дейр-эз-Зор неподалеку от города Аль Маядин. Вместе с ним в машине были два полковника», — пересказала Би-би-си сообщение своего источника. Из Сирии в Россию доставили останки военных, но ДНК-тест показал, что останков Каримова среди них нет.

Ранее новость о пропаже в Сирии Каримова опубликовал портал Regnum. По этим данным, Каримов в 2001 году окончил военно-юридический факультет Военного университета, в 2016 году — Академию Генштаба.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.

7 февраля из сообщения Тихорецкого района Краснодарского края стало известно о гибели другого российского военнослужащего в Сирии — 24-летнего Максима Плетнева. Уточнялось, что это произошло при выполнении служебного задания.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: Сирия, российский военный
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