СМИ сообщили о пропаже в Сирии российского офицера

Как говорят родственники военного, в последний раз он выходил на связь в конце февраля. О его судьбе они ничего не знают до сих пор

Провинция Дейр-эз-Зор (Фото: Aboud Hamam / DPA / ТАСС)

Командированный в Сирию майор Сухроб Каримов числится пропавшим без вести, родственники ничего не знают о его судьбе, сообщила Русская служба Би-би-си.

Один из родственников на условиях анонимности сообщил изданию, что мужчина служил командиром батальона в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде, расположенной в Амурской области. Каримов знал арабский язык, поэтому его отправили в Сирию переводчиком, говорится в материале.

В последний раз он выходил на связь с родными 22 февраля. Спустя несколько дней родственникам мужчины позвонили из Минобороны и сказали, что он с другими офицерами попал в засаду. «Это случилось в провинции Дейр-эз-Зор неподалеку от города Аль Маядин. Вместе с ним в машине были два полковника», — пересказала Би-би-си сообщение своего источника. Из Сирии в Россию доставили останки военных, но ДНК-тест показал, что останков Каримова среди них нет.

Ранее новость о пропаже в Сирии Каримова опубликовал портал Regnum. По этим данным, Каримов в 2001 году окончил военно-юридический факультет Военного университета, в 2016 году — Академию Генштаба.

РБК направил запрос в Министерство обороны России.