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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Минтранс предложил урезать право авиакомпаний менять размер ручной клади
Ведомство предложило пересмотреть действующие правила, запретив авиаперевозчикам бесконтрольно снижать размеры сумок, которые пассажиры могут брать с собой в салон
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Минтранс предложил внести поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), добавив в документ минимальные габариты ручной клади, которую пассажиры имеют право бесплатно брать в салон самолета. В настоящее время ст. 133 ФАП разрешает авиаперевозчикам самостоятельно определять размерность ручной клади, единственное ограничение состоит в том, что допустимый вес не может быть меньше 5 кг на каждого пассажира.

В результате каждая авиакомпания по своему усмотрению устанавливает нормы по длине, ширине и высоте допустимых в качестве ручной клади сумок и чемоданов. В некоторых случаях габариты оказываются настолько малы, что воспользоваться правом на бесплатный провоз ручной клади очень трудно. Так, авиакомпания «Победа» с 18 февраля разрешает пассажирам брать на борт одно место ручной клади весом до 10 кг с габаритами до 36х30х4см плюс вещи из закрепленного ФАП списка (в том числе рюкзак габаритами до 36х30х23см) либо любой набор вещей, которые поместятся в калибратор с размерами 36х30х27 см.

В Минтрансе считают целесообразным изменить правила так, чтобы авиакомпании не могли снижать размеры ручной клади дальше прямо прописанного в ФАП предела для разных типов самолетов.

Общество
«Победа» изменила правила провоза ручной клади после решения ВС

«Для воздушных судов, пассажировместимостью свыше 98 пассажирских кресел, считаем целесообразным рассмотреть ограничение размеров ручной клади, разрешенной к провозу на борту воздушного судна в размере не менее 115 см в сумме трех измерений», — сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве отметили, что такой подход соответствует международной практике и рекомендуемым правилам международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA), членами которой является большинство российских перевозчиков.

Бизнес
«Победа» пригрозила установить «смешные габариты» ручной клади

В последний раз ФАП правили в ноябре 2017 года. Принятую тогда редакцию «Победа» обжаловала в Верховном суде, однако тот авиакомпанию не поддержал, признав действия Минтранса законными. После решения суда глава «Победы» Андрей Калмыков грозил, что для соблюдения требований компании придется установить «смешные» габариты ручной клади — 10х10х10 см. Позднее в интервью РБК он пояснил, что хотел «чуть-чуть потроллить» Минтранс, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Авторы: Евгений Калюков, Мария Кокорева
Теги: Минтранс, авиация, ручная кладь
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