Минтранс предложил урезать право авиакомпаний менять размер ручной клади

Ведомство предложило пересмотреть действующие правила, запретив авиаперевозчикам бесконтрольно снижать размеры сумок, которые пассажиры могут брать с собой в салон

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Минтранс предложил внести поправки в Федеральные авиационные правила (ФАП), добавив в документ минимальные габариты ручной клади, которую пассажиры имеют право бесплатно брать в салон самолета. В настоящее время ст. 133 ФАП разрешает авиаперевозчикам самостоятельно определять размерность ручной клади, единственное ограничение состоит в том, что допустимый вес не может быть меньше 5 кг на каждого пассажира.

В результате каждая авиакомпания по своему усмотрению устанавливает нормы по длине, ширине и высоте допустимых в качестве ручной клади сумок и чемоданов. В некоторых случаях габариты оказываются настолько малы, что воспользоваться правом на бесплатный провоз ручной клади очень трудно. Так, авиакомпания «Победа» с 18 февраля разрешает пассажирам брать на борт одно место ручной клади весом до 10 кг с габаритами до 36х30х4см плюс вещи из закрепленного ФАП списка (в том числе рюкзак габаритами до 36х30х23см) либо любой набор вещей, которые поместятся в калибратор с размерами 36х30х27 см.

В Минтрансе считают целесообразным изменить правила так, чтобы авиакомпании не могли снижать размеры ручной клади дальше прямо прописанного в ФАП предела для разных типов самолетов.

«Для воздушных судов, пассажировместимостью свыше 98 пассажирских кресел, считаем целесообразным рассмотреть ограничение размеров ручной клади, разрешенной к провозу на борту воздушного судна в размере не менее 115 см в сумме трех измерений», — сообщили РБК в пресс-службе Минтранса.