На рейсах «Победы» вступили в силу новые правила провоза ручной клади

Российский лоукостер «Победа» разрешил своим пассажирам брать на борт рюкзаки, портфели, дамские сумки и ряд других вещей. Изменения вступили в силу с 18 февраля, сообщается на сайте авиакомпании.

«С 18 февраля вы можете сами выбрать, какими правилами провоза ручной клади вам пользоваться», — говорится в сообщении.

По старым правилам, нет ограничений на вес и тип провозимых предметов, однако габариты багажа не должны превышать 36х30х27 см. По новым же, пассажир может взять в салон одно место ручной клади весом не более 10 кг с габаритами, не превышающими 36х30х4 см. Дополнительно можно взять вещи определенного типа.

Так, в салон можно взять рюкзак, портфель или дамскую сумку с габаритами не более 36х30х23 см, верхнюю одежду, один костюм в портпледе, букет цветов, лекарства и питание для ребенка на время полета, детскую люльку, костыли или трость, а также товары из магазинов duty free с габаритами не больше 10х10х5 см.