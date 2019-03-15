Появилось видео задержания одного из стрелков в мечетях Новой Зеландии

Появилось видео задержания одного из стрелков в мечетях Новой Зеландии

Издание Daily Mail опубликовало видео задержания одного из открывших стрельбу в мечетях новозеландского города Крайстчерча.

Видео: ZahidMtweets / Twitter

На кадрах видно, как полицейский автомобиль въехал в машину стрелка, вытолкнув ее на тротуар. Двое вооруженных правоохранителей вытащили из открытой двери машины водителя и повалили его на землю.

Массовая стрельба в двух мечетях произошла утром 15 марта. В результате инцидента погибли 40 человек, еще по меньшей мере 20 человек серьезно ранены.