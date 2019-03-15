При атаке на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек

При атаке на мечети в Новой Зеландии погибли 40 человек

Атака произошла в городе Крайстчерч. Серьезные ранения во время стрельбы в мечетях получили по меньшей мере 20 человек, сообщила премьер-министр Новой Зеландии

Во время атаки на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии погибли 40 человек, по меньшей мере 20 серьезно ранены, об этом сообщила на пресс-конференции премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает Reuters. Ардерн уточнила, что атака произошла в мечетях Аль-Нур, где погибли 30 человек, и мечети Линвуд, где были убиты еще 10 местных жителей.

«Сегодня мы пережили, несомненно, беспрецедентное нападение <...> Мои мысли и молитвы с теми, кто пострадал от стрельбы», — заявила Ардерн, назвав атаку «хорошо спланированным терактом». Она сообщила, что подозреваемые, которых ранее задержала полиция, имеют экстремистские взгляды, однако их не было ни в одном списке для наблюдения, которые составляют правоохранительные органы.

«Мы, Новая Зеландия, стали мишенью <...> не потому, что потворствуем расизму или экстремизму, мы были выбраны именно потому, что ничего этого здесь нет», — заявила премьер, добавив, что стран продолжит ориентироваться на эти ценности, несмотря на нападения в мечетях.

Премьер также сообщила, что в стране приняты повышенные меры безопасности.

По данным управления здравоохранения региона Кентербери в Новой Зеландии, в больницу Крайстчерча доставлены 48 человек с огнестрельными ранениями, среди которых есть дети. Еще несколько пострадавших находятся в других больницах.