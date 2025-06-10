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Общество ,  
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МВД включит в рейтинг автошкол данные о погибших в ДТП выпускниках

Зубов: МВД может включить в рейтинг автошкол данные о погибших в ДТП выпускниках
Конкретные критерии для рейтинга должно определить правительство. Среди предложений — число ДТП с выпускниками автошкол, доля сдавших экзамен с первого раза, а также данные о погибших в авариях бывших учениках
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В рейтинге автошкол, который российское МВД будет публиковать на сайте, могут появиться данные о погибших в ДТП выпускниках этих учреждений, заявил замглавы МВД России Игорь Зубов.

«Мы же хотим сделать только одно — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, куда он идет, к кому, какой процент вообще в этой школе, кто сдал с первого раза, сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них. Там есть некий набор показателей», — сказал он на заседании в Госдуме.

Зубов выступал на заседании, где рассматривался законопроект о разработке и создании федерального рейтинга автошкол. Предполагается, что доступ к нему будет открыт для всех граждан. Россияне и заинтересованные организации смогут узнать подробности о выбранной автошколе, а клиенты — оставить отзыв о своем обучении.

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Фото:Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС

Проект будет способствовать развитию конкуренции между образовательными организациями и увеличит качество подготовки водителей, подчеркнул Зубов. Кроме того, он повысит прозрачность подготовки водителей, что приведет к повышению качества оказания услуги, полагают в МВД.

В рейтинг могут войти такие критерии, как число ДТП с выпускниками автошкол и доля сдавших экзамен с первого раза, добавил замглавы МВД. Он уточнил, что проект соответствующего постановления правительства уже готов.

Госдума на заседании приняла законопроект в первом чтении. В случае принятия документ вступит в силу через 180 дней после опубликования. Конкретные критерии для рейтинга автошкол должно утвердить правительство.

По данным ГИБДД, в России на конец 2024 года действовало более 7,5 тыс. автошкол, из них 5,9 тыс. обучали водителей на категорию B (легковые автомобили, небольшие грузовики и некоторые микроавтобусы). В прошлом году сдать практический экзамен по вождению с первого раза смогли только 15% претендующих на получение водительских прав, следует из статистики Госавтоинспекции.

Автошколы критиковали законопроект, поскольку не увидели связи между качеством обучения и аварийностью. Ответственность за выдачу прав несет исключительно ГИБДД, подчеркивали в образовательных организациях.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
МВД автошколы рейтинги ДТП погибшие
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