МВД включит в рейтинг автошкол данные о погибших в ДТП выпускниках
В рейтинге автошкол, который российское МВД будет публиковать на сайте, могут появиться данные о погибших в ДТП выпускниках этих учреждений, заявил замглавы МВД России Игорь Зубов.
«Мы же хотим сделать только одно — чтобы система была прозрачной. Чтобы человек, который хочет получить права, мог где-то посмотреть, куда он идет, к кому, какой процент вообще в этой школе, кто сдал с первого раза, сколько там ДТП совершено выпускниками этой школы в течение двух лет, сколько погибло из них. Там есть некий набор показателей», — сказал он на заседании в Госдуме.
Зубов выступал на заседании, где рассматривался законопроект о разработке и создании федерального рейтинга автошкол. Предполагается, что доступ к нему будет открыт для всех граждан. Россияне и заинтересованные организации смогут узнать подробности о выбранной автошколе, а клиенты — оставить отзыв о своем обучении.
Проект будет способствовать развитию конкуренции между образовательными организациями и увеличит качество подготовки водителей, подчеркнул Зубов. Кроме того, он повысит прозрачность подготовки водителей, что приведет к повышению качества оказания услуги, полагают в МВД.
В рейтинг могут войти такие критерии, как число ДТП с выпускниками автошкол и доля сдавших экзамен с первого раза, добавил замглавы МВД. Он уточнил, что проект соответствующего постановления правительства уже готов.
Госдума на заседании приняла законопроект в первом чтении. В случае принятия документ вступит в силу через 180 дней после опубликования. Конкретные критерии для рейтинга автошкол должно утвердить правительство.
По данным ГИБДД, в России на конец 2024 года действовало более 7,5 тыс. автошкол, из них 5,9 тыс. обучали водителей на категорию B (легковые автомобили, небольшие грузовики и некоторые микроавтобусы). В прошлом году сдать практический экзамен по вождению с первого раза смогли только 15% претендующих на получение водительских прав, следует из статистики Госавтоинспекции.
Автошколы критиковали законопроект, поскольку не увидели связи между качеством обучения и аварийностью. Ответственность за выдачу прав несет исключительно ГИБДД, подчеркивали в образовательных организациях.
Читайте РБК в Telegram.
ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце
К Льву Шлосбергу пришли с обыском
Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском
Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото
Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео
Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном
Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео
Калифорния подала в суд на Трампа
В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн
Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов