Хакамада прокомментировала рейд силовиков в отеле Savoy

Хакамада сообщила о проверке документов на мероприятии, где она была гостем

Ирина Хакамада (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Ирина Хакамада, которая накануне была на вечеринке в московском отеле Savoy, куда пришли силовики, сообщила, что не была ее организатором, не должна была выступать с DJ-сетом, а присутствовала там как гость.

«Мероприятие было остановлено. Все прошло этично (никого в пол лицом не укладывали). У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили», — написала общественный деятель в телеграм-канале.

Хакамада добавила, что музыкальное мероприятие «проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом».

Сотрудник Savoy ранее сообщил РБК, что там прошел рейд. В этот день в отеле проходило мероприятие в честь Дня святого Валентина, уточнял Shot.

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