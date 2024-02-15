СК завел дело о мошенничестве при выделении средств на «Безопасный город»

Дело касается средств, выделенных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для системы «Безопасный город», созданием которой занимается МЧС. Ущерб государству превышает 670 млн руб., говорят источники РБК

Фото: Антон Буценко / ТАСС

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при расходовании бюджетных средств, выделенных на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) для системы «Безопасный город», сообщил РБК источник, близкий к СК, и собеседник, знакомый с материалами дела.

Создание «Безопасного города» курирует МЧС, оно же признано потерпевшей стороной. Ущерб бюджету, по оценке следствия, превысил 670 млн руб. О возбуждении дела также пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Как сообщили источники РБК, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц. Они, по версии следствия, принимали участие в исполнении контракта, требований технического задания к нему, а также в промежуточной приемке результатов и, «не намереваясь достичь целей данной государственной закупки и выполнять надлежащим образом НИОКР», решили совершить хищение бюджетных средств в особо крупном размере «путем введения в заблуждение должных лиц заказчика, которые осуществляли приемку работ и их оплату, отметил собеседник РБК.

В ноябре прошлого года РБК писал, что военная прокуратура выявила признаки мошенничества в особо крупном размере при реализации НИОКР «Безопасного города». Проверка проводилась с сентября 2022 года по обращению советника министра по чрезвычайным ситуациям Даниила Мартынова, указывали источники РБК. Они тогда также сообщали, что объем возможного ущерба оценивается в 620 млн руб., это «практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы».