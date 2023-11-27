Военная прокуратура нашла признаки мошенничества в «Безопасном городе»

Главная военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества при расходовании бюджетных средств, выделенных на НИОКР для системы «Безопасный город», рассказали источники РБК. Материалы проверки переданы в военное управление СК

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В ноябре отдел надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции Главной военной прокуратуры (ГВП) направил в Военно-следственное управление Следственного комитета по Москве материалы проверки бюджетных расходов на НИОКР «Разработка единых стандартов, функциональных, технических требований и прогнозно-аналитических решений аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Об этом РБК сообщил источник, знакомый с материалами проверки ГВП, информацию подтвердили источники в Национальном центре информатизации (головной подрядчик НИОКР) и источник, близкий к МЧС (ведомство курирует создание «Безопасного города»).

Военная прокуратура обнаружила признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) при реализации НИОКР, пересказали источники РБК заключение прокуроров. После передачи материалов в Следственном комитете должны принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела либо об отказе в его возбуждении. Объем возможного ущерба оценивается в 620 млн руб., говорит один из источников РБК, отмечая, что «это практически полная сумма, которая была выделена на научные исследования и опытно-конструкторские работы».

Головным исполнителем научно-исследовательских работ, ставших первым этапом проекта по модернизации «Безопасного города», является Национальный центр информатизации (НЦИ) «Ростеха». Речь идет о работах, которые начали выполнять в 2020 году по заказу МЧС. Сотрудники НЦИ и ряда научных учреждений создавали по поручению бывшего вице-премьера Юрия Борисова новые технические и правовые стандарты для «Безопасного города», включая регулирующий проект федерального закона.

По данным собеседника РБК, следователь по особо важным делам Никита Никитин опросил в рамках проверки ряд сотрудников Национального центра информатизации и МЧС.

Прокурорскую проверку начали более года назад, в сентябре 2022-го, по обращению советника министра по чрезвычайным ситуациям Даниила Мартынова, говорят источники РБК. До прошлого года разработку и внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» со стороны МЧС курировал первый замминистра Александр Чуприян. Он исполнял обязанности министра с сентября 2021 года и до мая 2022-го после гибели министра Евгения Зиничева. В марте 2023 года президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Чуприяна от должности в МЧС.

Как строили «Безопасный город» Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» существует с 2007 года. Нынешнюю концепцию разработали в 2014 году, она постоянно обновляется. В 2020 году Чуприян докладывал вице-премьеру Юрию Борисову (копия доклада есть у РБК), что ранее построением глобальной системы «Безопасный город» занимались разные подрядчики и из-за отсутствия единых стандартов возникали сложности с использованием собираемых данных. Это негативно влияло на прогнозирование и реагирование на происшествия, говорилось в докладе. Чуприян также сообщал, что к 2020 году о запуске «Безопасного города» отчитались 12 регионов, из бюджетов субъектов было выделено свыше 16 млрд руб., а совокупные расходы на создание систем безопасности разного уровня превысили 150 млрд руб.

Юрий Борисов поручал МЧС создать для «Безопасного города» единые технические и правовые стандарты. Стоимость построения комплекса по всей стране МЧС оценивало в 97 млрд руб. из федерального, региональных и муниципальных бюджетов. Новые стандарты, созданные в рамках НИОКР по заказу МЧС, должны обеспечить интеграцию существующих в регионах систем безопасности и создать четкие критерии для построения будущих.

РБК направил запросы в пресс-службу МЧС, Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, а также в Национальный центр информатизации.

В пресс-службе «Ростеха» РБК сообщили, что Национальный центр информатизации проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию единых стандартов для «Безопасного города». В 2020 году НЦИ выиграл тендер стоимостью 670 млн руб. «В настоящее время дочерняя структура госкорпорации проводит НИОКР по разработке единой методологии, стандартов и нормативно-правовой базы для реализации проекта по внедрению АПК «Безопасный город», — сказали в пресс-службе.

После обращения Мартынова последовал отказ МЧС переводить деньги НЦИ за финальный акт выполненных работ, рассказал РБК источник, близкий к МЧС. По его словам, в декабре прошлого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал в письме министру МЧС Александру Куренкову о возникшей у ведомства задолженности в размере 171,3 млн руб.

В марте 2023 года в Арбитражном суде Москвы начался процесс по урегулированию спорной ситуации. НЦИ подал иск на МЧС о принудительном взыскании средств за реализованный НИОКР. В июне суд принял решение о необоснованности отказа МЧС в оплате работ НЦИ и выдал исполнительный лист на 45,5 млн руб. (часть оплаты работ по заключительному этапу НИОКР). МЧС погасило задолженность, но юристы ведомства подали кассационную жалобу на решение арбитража.

Адвокат Владимир Герасименко, представляющий интересы нескольких опрошенных в рамках проверки сотрудников НИЦ, называет квалификацию события в материалах проверки «странной». «Это не контракт на поставку, это НИОКР, в котором было задействовано более 100 человек, в том числе из Академии наук и Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве», — сказал он РБК.

Адвокат утверждает, что «научная работа проделана, техническое задание выполнено, акты заказчиком подписаны, деньги уплачены». «Допускаю, что у заказчика НИОКР могли поменяться требования к «Безопасному городу» — тем более задачу ставили и вели одни руководители МЧС, а принимать стали другие. И все же такого рода разбирательства лежат в большей степени в плоскости гражданско-правовых отношений», — говорит Владимир Герасименко.