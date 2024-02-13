Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 200 млн руб. по «Пушкинской карте»

Дело о хищении 200 млн руб. по «Пушкинской карте» передали в суд

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генпрокуратура передала в суд дело о хищении с «Пушкинских карт», сообщает ведомство в телеграм-канале.

«В Генпрокуратуре России утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 200 млн рублей при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — говорится в публикации.

Там также напомнили, что в деле три фигуранта — Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, трое мужчин регистрировались на платформе «PRO.Культура.PФ», выдавая себя за организаторов культурных мероприятий, брали в аренду московские концертные площадки. После этого обвиняемые через интернет предлагали владельцам «Пушкинских карт» купить билеты на концерты «без цели их посещения». Из-за этого объем продаж в разы превышал вместимость арендованных площадок.

Цель мошенников заключалась в получении возмещения оплаты билетов за счет бюджетных средств, «видимость посещения мероприятий обеспечивалась за счет массовки». Привлеченным в качестве массовки людям организаторы доплачивали.

«Обвиняемые похитили более 200 млн рублей», — отметили в Генпрокуратуре, добавив, что в результате этого был нанесен «ущерб в особо крупном размере» российскому бюджету и «Почта Банку» — эмитенту карт.

Следственный комитет ведет расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств с использованием фиктивных «Пушкинских карт» с марта 2023 года. Обвиняемых арестовали, им была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

19 апреля 2023 года по делу о хищении с «Пушкинских карт» была задержана бывший замминистра культуры Ольга Ярилова, которая занимала этот пост с 2018 по 2022 год.

Программа «Пушкинская карта» действует с сентября 2021 года. В рамках нее школьники, студенты и учащиеся колледжей в возрасте от 14 до 22 лет получают на специальную карту 5 тыс. руб. в год, которые можно потратить на посещение музеев, театров, кинотеатров и других культурных учреждений.