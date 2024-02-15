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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор показал пожар на нефтебазе после атаки дрона

Курский губернатор опубликовал кадры пожара на нефтебазе после атаки дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
В Курской области в ночь загорелась нефтебаза после атаки украинского БПЛА, сообщил губернатор Роман Старовойт. Службы привлекли пожарные поезда, всего на ликвидации возгорания действовало 165 человек и 35 единиц техники

Курский губернатор показал пожар на нефтебазе после атаки дрона
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В Курской области привлекли пожарные поезда к тушению возгорания на нефтебазе, которое началось после атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор Роман Старовойт. Ранее, в 1:33 МСК, он сообщил, что в результате атаки БПЛА произошло возгорание нефтебазы. По предварительной информации пострадавших тогда не было.

«Благодаря профессионализму специалистов удалось не допустить распространения огня. Для тушения привлекаются пожарные поезда. На месте работают 165 человек и 35 единиц техники», — написал он в своем телеграм-канале.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы пишет, что локализовано возгорание одного из резервуаров объемом 400 кубометров, горят еще два резервуара объемом 1 тыс. и 400 кубометров. В свою очередь, собеседник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что после атаки дрона на нефтебазе также частично разрушены две цистерны.

В Курской области загорелась нефтебаза после атаки украинского дрона
Политика
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Предполагаемым объектом, который пострадал от пожара, является нефтебаза Полевая, писал телеграм-канал 112. По его данным, после атаки двух беспилотников на территории предприятия загорелись три резервуара с бензином, один из которых частично обрушился.

Согласно данным Neftegaz, нефтебаза принадлежит ООО «Нефтебаза Полевая». По объему резервуарной емкости относится к классу IIIб (совокупная емкость 2-10 тыс. куб. м при объеме резервуара до 2 тыс. куб. м). Объем резервуарного парка атакованной нефтебазы составляет порядка 7 тыс. куб. м, а число резервуаров достигает 16.

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Ранее, 19 января, после атаки БПЛА начался пожар на Клинцовской нефтебазе в Брянской области. Ее класс также составляет IIIб, общий объем резервуарного парка на 1,5 тыс. больше, чем на Полевой, но на объекте меньше резервуаров, всего 11.

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Курская область Роман Старовойт нефтебаза
Роман Старовойт фото

Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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