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Военная операция на Украине ,  
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В Клинцах эвакуировали людей, живущих рядом с горящей нефтебазой

Богомаз: жителей частного сектора возле горящей нефтебазы в Клинцах эвакуировали
Сюжет
Военная операция на Украине
Пожар на Клинцовской нефтебазе начался утром 19 января из-за атаки украинского дрона. По словам Богомаза, гореть продолжают четыре резервуара с нефтепродуктами, 32 местных жителя были эвакуированы

В Клинцах эвакуировали людей, живущих рядом с горящей нефтебазой
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В Брянской области продолжается пожар на Клинцовской нефтебазе, в целях безопасности 32 жителя частного сектора были временно эвакуированы к родственникам. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, гореть продолжают четыре резервуара с нефтепродуктами. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, над ликвидацией возгорания работают пожарно-спасательные расчеты, привлечен пожарный поезд.

«В целях безопасности 32 жителя частного сектора временно эвакуированы к родственникам. Подготовлен пункт временного размещения населения. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют контроль предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе», — рассказал глава региона.

Пожар на Клинцовской нефтебазе начался утром 19 января из-за атаки украинского дрона. Как уточнял Богомаз, беспилотник самолетного типа был подавлен средствами РЭБ, однако при уничтожении он успел произвести сброс боеприпаса на нефтебазу.

К 11:20 (мск) площадь пожара составляла около 1 тыс. кв. м, сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы. «Горят четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тыс. куб. м», — рассказал источник агентства.

Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области достигла 1 тыс. кв. м
Политика

С начала российской военной операции Брянскую область регулярно обстреливают со стороны Украины. Регион также подвергается атакам беспилотников. С февраля 2023 года в нем действует бессрочный высокий уровень террористической опасности.

Клинцовская нефтебаза находится в городе Клинцы на юго-западе Брянской области, это одна из двух нефтебаз компании «Брянскнефтепродукт» (входит в «Роснефть») в регионе. Это не первый раз, когда нефтебаза подвергается атаке украинских дронов. В мае прошлого года Богомаз также сообщил об атаке на предприятие, в результате которой повреждения получили бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.

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Персоны
Илья Пламенев Илья Пламенев
Брянская область эвакуация нефтебаза Военная операция на Украине беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области достигла 1 тыс. кв. м
Политика
К горящей после удара нефтебазе в Брянской области приехал пожарный поезд
Общество
На нефтебазе в Брянской области начался пожар после атаки дрона
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