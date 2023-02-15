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По делу о хищениях в ПФР Ингушетии задержали 11 человек

МВД: в Ингушетии по делу о хищении денег из Пенсионного фонда задержаны 11 человек
В ходе проведенных в Ингушетии обысков по делу о хищении из Пенсионного фонда задержаны 11 человек, в том числе бывшие должностные лица и работники республиканского отделения ПФР. Им грозит до десяти лет лишения свободы
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

МВД совместно с ФСБ и Росгвардией провели более 50 обысков в Ингушетии по делу о хищении денег из Пенсионного фонда России (ПФР), задержаны 11 подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Проведено более 50 обысков по адресам проживания и местам работы экс-чиновников, подозреваемых в хищении денежных средств Фонда пенсионного и социального страхования России (до 2023 года — Пенсионный фонд России) в особо крупном размере», — сказала она.

По словам Волк, на данный момент задержаны 11 предполагаемых лидеров и активных участников организованной группы, среди них бывшие должностные лица и работники республиканского отделения ПФР.

В МВД отметили, что в рамках расследования в феврале было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как уточнили «РИА Новости» в региональном управлении ФСБ, нарушения были связаны с оформлением социальных выплат гражданам, не имеющим на это законных оснований. В результате, по данным спецслужбы, были ущемлены права льготников, а государству причинен материальный ущерб на 2 млрд руб.

В октябре прошлого года глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал о массовых жалобах со стороны пенсионеров на задержку выплаты пенсий. Тогда он отметил, что по итогам проведенных проверок выяснилось, что пенсии были задержаны из-за «нарушений пенсионного законодательства». К концу того же месяца власти отчитались о выплатах задержанных пенсий.

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В июле 2022 года президент Владимир Путин подписал указ об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования (его прежде возглавлял Кигим), объединенная структура начала работать с 1 января. После объединения фондов установленные сроки выплаты пенсий и пособий будут сохранены, сообщал Минтруд. Для консультаций граждане смогут обращаться по старым адресам, но теперь уже в одно общее отделение. Врио ведомства был назначен заместитель председателя правления ПФР Сергей Чирков.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ПФР обыски задержания Ингушетия МВД
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