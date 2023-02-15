В Туле и Рязани отменили концерты группы Louna и Клавы Коки

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (+0,23) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 74,21 (+0,34) Инвестиции, 16:11
«Страна» узнала о применении Украиной воздушных шаров дезориентации ПВО Политика, 22:45
Глава Всемирного банка досрочно уйдет в отставку Экономика, 22:43
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 22:42
Аналитики оценили стоимость проданных иностранцами российских активов Финансы, 22:31
Умер разработчик снарядов к системам «Град» и «Ураган» Технологии и медиа, 22:27
В Туле и Рязани отменили концерты группы Louna и Клавы Коки Общество, 22:22
По делу о хищениях в ПФР Ингушетии задержали 11 человек Общество, 22:11
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Суд конфисковал у полковника МВД пять квартир в Москве Общество, 21:56
Запад не смог собрать два батальона «Леопардов» для Украины Политика, 21:55
СКА третий раз в истории выиграл регулярный чемпионат КХЛ Спорт, 21:49
Врач Костомарова назвал серьезными шансы на выживание фигуриста Спорт, 21:48
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 21:48
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:42
«Барселону» обвинили в выплатах члену испанского судейского комитета Спорт, 21:21
Общество ,  
0 

В Туле и Рязани отменили концерты группы Louna и Клавы Коки

В Туле и Рязани отменили концерты рок-группы Louna и Клавы Коки
Концерт Клавы Коки был отменен концертной площадкой в Туле, а рок-группы Louna — в Туле и Рязани. Все концерты отменили без объяснения причин
Клава Кока
Клава Кока (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

Выступления певицы лейбла Black Star Клавы Коки и рок-группы Louna, которые должны были пройти на тульской площадке Concert Hall 21 февраля и 8 апреля, отменены. Об этом организаторы сообщили на своей странице во «ВКонтакте».

В Concert Hall пообещали вернуть средства, а также предложили произвести обмен билетов на другие концерты. На вопрос РБК о причинах отмены там сообщили, что эта информация «не подлежит разглашению».

Кроме этого, концерт Louna, который должен был пройти в рязанском клубе Deep Club 7 апреля, также отменили без указания причин. В расписании концертов группы выступления в Рязани и Туле по-прежнему значатся, а на сайте Клавы Коки анонсируется концерт в Туле.

РБК направил запрос в Deep Club, обратился за комментарием к концертному директору Клавы Коки, PR-менеджеру группы Louna.

С лета 2022 года ряд СМИ, включая «Фонтанку», публиковали так называемые черные списки артистов, выступления которых запрещены в России из-за их политической позиции. Официально существование таких списков власти опровергали. За последние месяцы неоднократно сообщалось об отмене концертов музыкантов, выступивших с антивоенной позицией, среди них Валерий Меладзе, группа ДДТ (ее лидер Юрий Шевчук в августе был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил), представлявшая Россию на «Евровидении-2021» Manizha, группа «Би-2», а также признанные иноагентами Noize MC и Oxxxymiron.

Клава Кока по теме конфликта на Украине публично не высказывалась. В январе она попала в список из 119 российских деятелей культуры, против которых украинский президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции. Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на перемещение по территории Украины и лишение государственных наград.

Читайте на РБК Pro
В России открыли данные по продажам товаров с маркировкой. Где их искать
В России хотят разрешить оплачивать импорт криптой. Насколько это реально
Что поможет понять, что контрагент вас обманывает: 8 тревожных признаков
Как Rivian вогнала Amazon в убытки и что ждет дальше интернет-гиганта

В то же время группа Louna еще в феврале 2022 года называла спецоперацию «противоестественной и безумной».

Помимо Клавы Коки и Louna, на этой неделе также был отменен спектакль «Эйнштейн и Маргарита» в Санкт-Петербурге с участием артистов Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Как писала «Фонтанка», зрители узнали об этом за полчаса до мероприятия. В театре «Балтийский дом» отмену спектакля объяснили РБК «техническими причинами».

Также по «техническим причинам» был отменен концерт Александра Реввы, запланированный на 15 февраля в конгресс-холле ДГТУ (Ростов-на-Дону). Раппопорт и Серебряков ранее публично высказывались против проведения военной операции, а Ревву в поддержке действий Украины обвинял его отец.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
отмена концертов Тула Рязань Клава Кока группа Louna
Материалы по теме
Концерты Дениса Мацуева отменили в Италии
Политика
В Красноярске и Барвихе отменили концерты Меладзе
Общество
В Москве отменили концерт Урганта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter