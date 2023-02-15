В Туле и Рязани отменили концерты группы Louna и Клавы Коки

Концерт Клавы Коки был отменен концертной площадкой в Туле, а рок-группы Louna — в Туле и Рязани. Все концерты отменили без объяснения причин

Клава Кока (Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости)

Выступления певицы лейбла Black Star Клавы Коки и рок-группы Louna, которые должны были пройти на тульской площадке Concert Hall 21 февраля и 8 апреля, отменены. Об этом организаторы сообщили на своей странице во «ВКонтакте».

В Concert Hall пообещали вернуть средства, а также предложили произвести обмен билетов на другие концерты. На вопрос РБК о причинах отмены там сообщили, что эта информация «не подлежит разглашению».

Кроме этого, концерт Louna, который должен был пройти в рязанском клубе Deep Club 7 апреля, также отменили без указания причин. В расписании концертов группы выступления в Рязани и Туле по-прежнему значатся, а на сайте Клавы Коки анонсируется концерт в Туле.

РБК направил запрос в Deep Club, обратился за комментарием к концертному директору Клавы Коки, PR-менеджеру группы Louna.

С лета 2022 года ряд СМИ, включая «Фонтанку», публиковали так называемые черные списки артистов, выступления которых запрещены в России из-за их политической позиции. Официально существование таких списков власти опровергали. За последние месяцы неоднократно сообщалось об отмене концертов музыкантов, выступивших с антивоенной позицией, среди них Валерий Меладзе, группа ДДТ (ее лидер Юрий Шевчук в августе был оштрафован за дискредитацию Вооруженных сил), представлявшая Россию на «Евровидении-2021» Manizha, группа «Би-2», а также признанные иноагентами Noize MC и Oxxxymiron.

Клава Кока по теме конфликта на Украине публично не высказывалась. В январе она попала в список из 119 российских деятелей культуры, против которых украинский президент Владимир Зеленский ввел персональные санкции. Санкции предусматривают блокировку активов, запрет на перемещение по территории Украины и лишение государственных наград.

В то же время группа Louna еще в феврале 2022 года называла спецоперацию «противоестественной и безумной».

Помимо Клавы Коки и Louna, на этой неделе также был отменен спектакль «Эйнштейн и Маргарита» в Санкт-Петербурге с участием артистов Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова. Как писала «Фонтанка», зрители узнали об этом за полчаса до мероприятия. В театре «Балтийский дом» отмену спектакля объяснили РБК «техническими причинами».

Также по «техническим причинам» был отменен концерт Александра Реввы, запланированный на 15 февраля в конгресс-холле ДГТУ (Ростов-на-Дону). Раппопорт и Серебряков ранее публично высказывались против проведения военной операции, а Ревву в поддержке действий Украины обвинял его отец.