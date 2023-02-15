Полиция сочла Большову невиновной в ДТП и завела дело против мужчины

В действиях актрисы Большовой, которая задавила на своем Audi женщину, нет состава преступления. В ее гибели МВД обвиняет мужчину, который бросил жертву, бывшую в состоянии алкогольного опьянения, на неосвещенном участке дороги

Анна Большова (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Полиция не нашла состава преступления в действиях актрисы Анны Большовой после ДТП в Калужской области, в результате которого погибла женщина. Сообщение о расследовании аварии, произошедшей в октябре близ деревни Грачевка в Жуковском районе, опубликовала пресс-служба ГУ МВД по региону, это было ДТП с участием артистки.

«В действиях женщины-водителя состава преступления не усмотрено», — говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемым в гибели женщины является мужчина, который привез ее в Грачевку в состоянии опьянения и положил на проезжей части. В главке отметили, что женщина оказалась на неосвещенном участке дороги, а сам водитель уехал в другой регион. Позднее ее сбила на своей машине «жительница соседнего региона», и та скончалась. Полиция завела против мужчины дело по ст. 125 УК (оставление в опасности). Максимальное наказание по ней — год лишения свободы.

ДТП произошло 14 октября. Большова, находившаяся за рулем Audi Q3, совершила наезд на женщину, после чего сама вызвала полицию и скорую, но пострадавшая скончалась до их приезда. Полиция завела дело по факту ДТП в Жуковском районе по статье о нарушении правил дорожного движения (ч. 3 ст. 264 УК).

Как пояснил худрук «Ленкома» Марк Варшавер, Большова ехала на дачу со скоростью 5–10 км/ч, была полная темнота. Он со ссылкой на прокурора Калужской области утверждал, что у погибшей в тот день произошла ссора с супругом, после чего та вышла на дорогу нетрезвая и упала.



Анна Большова с 1998 года работает в столичном «Ленкоме», играет в постановках «Вишневый сад», «Королевские игры», «Доходное место» и других. Она также известна по ролям в сериале «Солдаты 12» и «Презумпция невиновности».

