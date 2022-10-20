Актриса Анна Большова сбила пешехода

Анна Большова (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В Калужской области сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, произошедшего в одном из населенных пунктов Жуковского района. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального УМВД.

«По предварительной информации, водитель — жительница соседнего региона, управляя легковым автомобилем, допустила наезд на женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Как пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в ГИБДД, инцидент произошел ночью 14 октября, за рулем автомобиля была актриса Анна Большова. По данным источника Baza, Большова сама позвонила в полицию и вызвала скорую. Об этом также сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В пресс-службе УМВД России по Калужской области уточнили, что обстоятельства ДТП устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

РБК направил запрос в УГИБДД УМВД России по Калужской области и обратился за комментарием к Большовой.

Анна Большова — актриса театра, кино и дубляжа. Удостоена званий заслуженной артистки России, почетного деятеля искусств города Москвы. Играла в Театре им. Гоголя, с 1998 года играет в «Ленкоме», участвовала в спектакле «Юнона и Авось». Снимается в кино и сериалах.